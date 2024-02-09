Мужчина нашел на ферме монетку, которая стоит 376 тысяч долларов (видео)

На аверсе четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Охотник за сокровищами, который зарегистрирован в TikTok под ником Prospector Tuck (@prospectortuck), часто рассказывает у себя на странице об интересных вещах, обнаруженных благодаря металлоискателю.

Недавно, проводя масштабные поисковые работы на ферме 1700-х годов, мужчина нашел две американские монеты, выпущенные более ста лет назад. Один из артефактов заинтриговал его, ведь он никогда раньше не видел ничего подобного.

На видео можно увидеть, как блогер копает глубокую яму, а затем металлоискатель подает сигнал о том, что находка уже совсем близко.

"О боже мой!" — воскликнул мужчина, вытаскивая из земли монету в 25 центов с изображением "Standing Liberty" 1918 года, сохранившуюся в отличном состоянии.

"Это первый раз! Я никогда раньше не находил такую монету", — добавил Prospector Tuck, отметив, что на монете четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Подобную монету ранее продали на аукционе за рекордные 18 975 долларов.

Интересно, что в другой части фермы охотник за сокровищами откопал цент с изображением "Головы Матроны" 1816 года выпуска. В центре аверса изображена леди Свобода с лентой в волосах с надписью "Свобода". Вокруг нее расположены 13 звезд, символизирующих 13 колоний.

К слову, аналогичную монету с "Головой Матроны" ранее продали за 376 тысяч долларов, но стоимость найденного экземпляра будет зависеть от его состояния.

Напомним, ранее Фокус писал о 70-летнем пенсионере и коллекционере монет Джоне Тернере из Великобритании, который обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Проведенная экспертиза подтвердила, что это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных в Австралии. Подобные раритеты были переплавлены в 1840-х годах, поэтому сохранившиеся экземпляры являются крайне редкими и ценными.

Кроме того, статуя греческого бога, которая исчезла при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки.