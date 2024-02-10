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МирФан

"Кто их так избил": пластического хирурга высмеяли за фото клиентов до и после операции (видео)

Владимир Грисюк
Фото: TikTok | Врач из США оценивает работу "Доктора Кима"

Интересно, что подтяжка лица у "мастера" стоит аж 50 тысяч долларов.

Пластический хирург, который называет себя "Доктором Ким", получил бешеную популярность в TikTok благодаря видео, демонстрирующим противоречивые внешние трансформации своих клиентов после хирургического вмешательства. Расследование о его деятельности сделал американский коллега в YouTube.

О докторе Киме публично стало известно еще в прошлом году, когда он начал выкладывать свои потрясающие ролики с кадрами "до" и "после" пластической операции, провоцируя тем самым шквал критических замечаний, насмешек и обсуждений.

До сих пор нет единства в вопросе, кто же такой на самом деле доктор Ким? Юзеры интересуются его биографией, опытом работы, а также наличием лицензии на осуществление соответствующих процедур.

Существует версия, что это Ким Джи-Хун — врач из Южной Кореи. Однако, если позвонить на его номер в WhatsApp, то потенциальных клиентов почему-то приглашают на консультации в Шанхай, что в Китае. Отмечается, что подтяжка лица у "мастера" стоит 50 тысяч долларов.

В комментариях под видео пользователи сети постоянно спорят. Одни твердо убеждены, что Ким — один из худших пластических хирургов в мире. Другие считают, что восприятие "трансформаций" искажено из-за слишком короткого промежутка времени между снимками "до" и "после" операции, поскольку лица пациентов в кадре еще не полностью зажили, на них часто остаются синяки и отеки. Есть и те, кто уверен, что его страница в TikTok — просто шутка.

  • "Хорошо, доктор Ким, мы хотим, чтобы вы сейчас же сдались"
  • "Такое ощущение, что офис доктора Кима находится в темном заброшенном переулке"
  • "Кто их так избил?"
  • "Надеюсь, никто не платит за это"
  • "Зачем он закрывает им глаза!"
  • "Почему все выглядят одинаково после операции?"
  • "Брат делает персонажей из игры Sims"
  • "О, это же новый вид эльфов"
  • "Вот почему мы никогда не должны делать пластические операции"

Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу.

Кроме того, мы писали о 29-летнем колумбийском блогере Йеферсоне Коссио, который несколько месяцев назад сделал сложную и болезненную операцию, чтобы удлинить ноги и стать выше на несколько сантиметров.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.