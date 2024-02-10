"За гранью разумного": официант и шеф-повар жестоко наказали недовольного клиента

Посетитель элитного заведения 6 раз возвращал свой заказ, вызвав гнев работника кухни.

Официант рассказал, как они с шеф-поваром отомстили привередливому клиенту, который отправлял заказ на ужин обратно шесть раз. О своей истории возмездия он поведал на популярном форуме Reddit.

Один из членов обслуживающего персонала ресторана рассказал, как посетитель заведения так сильно действовал им на нервы своими требованиями, что они решили ему отомстить.

"Во время учебы в колледже я работал в элитном стейк-хаусе в качестве разносчика блюд. Еда была превосходной, персонал — феноменальным. В целом это был отличный опыт. У меня никогда не было реальных проблем с гостями. Однажды вечером пришел парень с женой. Он заказал мясо средней прожарки, и повар редко пропускает температуру. Мы выносим стейк, он разрезает его и говорит, что он не такой, как надо, отправляет его обратно, чтобы приготовить его немного дольше, что мы и делаем без проблем, совершенно разумно. Однако это продолжалось еще пять раз. Потом вмешался менеджер и сказал ему, что он позаботится о том, чтобы все было идеально", — написал он.

Парень добавил, что все знали, что клиент был в затруднительном положении, а менеджер даже бросил взгляд на шеф-повара, чтобы сказать, что ценит его терпение.

"Парень на кухне, который является самым профессиональным, с которым я когда-либо работал, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Никогда не говори ни слова о том, что я собираюсь сделать". Он взял стейк, бросил его на пол и протащил ногой через всю кухню,. Он наступил на него, поднял и положил обратно на гриль", — писал официант.

Иллюстративное фото Фото: freepik

Автор сообщения на форуме подал блюдо на стол и наблюдал за реакцией клиента.

"Парень поблагодарил меня, откусил кусочек и сказал, что стейк был идеальным. Я доложил шеф-повару, и он сказал, что за 30 с лишним лет работы на кухне ему никогда не возвращали стейк столько раз. Больше мы об этом не говорили", — добавил он.

Люди, прочитавшие сообщение на форуме, были в ужасе от истории мести официанта.

"Главное правило — не связываться с людьми, которые занимаются вашей едой", "Это урок, чтобы я дважды подумал, прежде чем отправлять свой заказ на доработку. 6 раз — это уже за гранью разумного", — писали пользователи.

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