"Взял дело в свои руки": мужчина лопатой прокопал канал от реки к озеру (фото)

Эндрю Ховард выгреб со дна осадок и камни, а затем сложил их так, чтобы перекрыть естественный поток воды и перенаправить его в нужное ему русло.

В США мужчина, обвиняемый в том, что он отвел реку национального парка, чтобы облегчить доступ лодок к озеру Мичиган, был признан виновным в двух мелких правонарушениях. Об этом пишет CBC News.

63-летний Эндрю Блэр Ховард из Франкфорта, штат Мичиган, был признан виновным в фальсификации и вандализме в среду, 7 февраля, во время короткого судебного процесса перед мировым судьей Рэем Кентом.

В августе 2022 года рейнджер Службы национальных парков стал свидетелем того, как Ховард копал лопатой ручей от реки Платт в Национальном озерном парке Спящего медведя, чтобы отвести ее в одно из Великих озер, говорится в судебном заявлении прокуроров. Также стало известно, что мужчина выгреб со дна осадок и камни и сложил их так, чтобы перекрыть естественный поток воды и перенаправить его в недавно созданный канал к озеру Мичиган.

"В течение нескольких дней естественная сила воды и построенная плотина привели к тому, что река отклонилась и создала новое русло в озеро Мичиган, которое выросло примерно до 200 футов (61 м) в ширину. Оно оставалось примерно таким же широким в течение летне-осеннего сезона. После этого количество рыбаков, приезжавших на лодочную станцию на реке Платт, увеличилось, чтобы воспользоваться благоприятными условиями доступа, созданными новым каналом", — сказала помощник прокурора США Лорен Биксаки.

Фото до и после Фото: U.S. Attorney for the Western District of Michigan

Прокурор США Марк Тоттен сказал, что у Ховарда возникли разногласия с Национальной парковой службой и он "взял дело в свои руки".

Издание отмечает, что Служба парков больше не проводит дноуглубительные работы на реке Платт. В результате накапливается осадок и песок, что снижает возможность добраться лодкою к озеру Мичиган.

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