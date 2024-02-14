Возможно, вы гений: какая из монет достигнет дна ведра первой (фото)

Людям необходимо понять, какая из монет опустится на дно ведра первой за отведенное время. По мнению автора теста, тот, кто справится с поставленной задачей, обладает задатками гения.

Новая головоломка проверит насколько высок ваш уровень IQ. Людям нужно определить, какая монета достигнет дна ведра первой, но это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Проверить свое мышление предлагает британский таблоид The Mirror.

Автор теста Джагран Джош утверждает, что человек обладает высоким уровнем IQ и может считать себя гением, если узнает правильный ответ. Однако есть одно условие: у людей всего 4 секунды на решение этой задачи.

Издание отмечает, что игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагает ее автор.

На картинке изображены два ведра, наполненные водой. Одно из них имеет температуру 25C (по цельсию), а другое — 25F (по фаренгейту). Если бросить монету в оба ведра одновременно, какое из них первым достигнет дна?

Какая монетка упадет на дно ведра первой Фото: Bright Side

Поздравляем, если вы выбрали ведро с температурой воды 25C. Если вы не поняли, не волнуйтесь — сейчас мы объясним, почему это правильный ответ. Монета, опущенная в ведро с температурой 25C, достигнет дна первой, так как вода все еще будет находиться в жидком состоянии. Вода в ведре с температурой 25F замерзнет.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Bright Side

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.