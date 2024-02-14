Женщина пыталась сбежать с клиники после пластической операции, чтобы не платить (видео)

Пациентка приехала с другой страны и сразу же после косметической процедуры на лице попыталась скрыться. Женщину заметили медсестры, которые и задержали ее до прибытия охраны.

Иностранка, имя которой не называется, попыталась улизнуть из частной клиники в Стамбуле (Турция) через несколько часов после того, как ей сделали пластическую операцию, чтобы не платить за нее. Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел на прошлой неделе в стамбульском районе Сисли и был заснят на камеру прохожими. В коротком ролике, который попал в соцсети, видно, как женщина в больничном халате и белых тапочках спорит с врачами и медсестрами, которые пытаются помешать ей уйти. Лицо пациентки заметно опухло и почти полностью покрыто бинтами, что вполне логично, если учесть, что всего за несколько часов до этого она перенесла обширную пластическую операцию. Выяснилось, что сразу после того, как отошла анестезия, она пыталась сбежать, чтобы не оплачивать процедуру.

Инцидент произошел на прошлой неделе в частной клинике Фото: YouTube

Турецкая телекомпания NTV сообщила, что иностранка, чья личность и гражданство не раскрываются, приехала в Турцию, чтобы сделать пластическую операцию на лице. Она пообщалась с врачами, договорилась о процедуре и ее стоимости, но как только она смогла ходить после косметической процедуры, она якобы попыталась улизнуть из больницы, не заплатив.

Сотрудники клиники заметили ее, когда она выходила из больницы, и попытались задержать ее. Завязалась перепалка, женщине не дали уйти до прибытия охраны, и она начала ругаться на медсестер и врачей на иностранном языке. Сообщается, что позже пациентку сопроводили обратно в больницу, но как разрешилась ситуация пока неизвестно.

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