"Абсолютная мерзость": на пассажиров самолета во время полета посыпались личинки

Среди багажа оказался чемодан, в котором была гниющая рыба. После приземления самолета всем пассажирам было приказано покинуть борт, а проблемная дорожная сумка была помещена в пакет для уничтожения.

Во вторник, 13 февраля, рейс авиакомпании Delta из Амстердама в Детройт, штат Мичиган (США) был вынужден развернуться через час после взлета из-за того, что из верхнего отсека на пассажиров, сидящих в креслах эконом-класса, посыпались личинки. Об этом пишет The Indendent.

Среди багажа оказался чемодан, в котором была гниющая рыба. После приземления самолета всем пассажирам было приказано покинуть борт, а проблемная дорожная сумка была помещена в пакет для уничтожения. Сам самолет также подвергся глубокой очистке.

Один из пассажиров по имени Келс написал в X (Twitter) о пережитом печальном опыте во время полета.

"Очень приятно, когда спустя 2 часа 8-часового полета Delta в Амстердам выясняется, что с нами путешествует тухлая рыба и личинки", — написал он.

В интервью Daily Mail Келс рассказал, что сотрудники авиакомпании установили личность владельца чемодана с гнилой рыбой и задержали его в самолете после того, как остальные люди покинули борт. В качестве компенсации пассажирам предоставили 8 000 свободных миль (почти 13 тысяч км), компенсацию за номер в отеле и талон на питание за 30 долларов, если они задержались на ночь.

Иллюстративное фото Фото: Reddit

Другие люди, которые тоже попали на рейс с личинками написали об этом на форуме Reddit:

"Мы с семьей были на борту самолета Delta. Женщина, сидевшая прямо за нами, сказала стюардессам, что личинки падают ей на голову. Уф. Я обернулась, а они копошились на сиденье. Но нас все же пересадили вперед";

"Одна из наших ручных сумок стояла рядом с "гниющим" чемоданом, поэтому в конце полета, когда я пошел за ней после тщательной проверки, пассажир, о котором идет речь, все еще сидел там и не выходил из самолета. Так что предполагаются какие-то последствия, но непонятно какие. Рыба была завернута в газету. Абсолютная мерзость".

Самолет Delta был выведен из эксплуатации для глубокой очистки.

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