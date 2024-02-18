"Такого не ожидала": мать родила ребенка с черными волосами по всему телу (фото)

Молодая мать в шутку назвала младенца "маленькой обезьянкой", однако это спровоцировало неоднозначную реакцию в интернете.

31-летняя Бритни Будхи родила дочь Тейану, тело которой было полностью покрыто черными волосами. Молодая мать, которая работает парикмахером в Сиднее (Австралия), в шутку назвала младенца "маленькой обезьянкой", однако это спровоцировало неоднозначную реакцию в интернете. О необычном случае написало издание Daily Record.

На опубликованных фото можно увидеть, что рожденная на три недели раньше срока Тейана с весом всего 2,2 кг полностью покрыта тонкими волосами лануго — они вырастают у младенцев еще в утробе матери, а также наблюдаются у недоношенных детей.

"Я знала, что дети могут рождаться с большим количеством волос на теле, но такого не ожидала. Когда ребенок появился на свет, то я даже пошутила, что он похож на маленькую обезьянку. Кто-то воспринял это как злобный комментарий, но я считаю, что это очень мило! Со временем волосы все равно отпали сами собой. Но даже если бы она родилась с двумя головами, то все равно была бы самым милым ребенком в мире", — говорит мать.

Тейана полностью покрыта тонкими волосами лануго Фото: SWNS

Недоношенной Тейане пришлось провести две недели в реанимации. Сама Бритни пережила послеродовую депрессию, а пребывание дочери в отделении интенсивной терапии еще больше ухудшило ее психологическое состояние. Но, к счастью, все обошлось: новоиспеченные родители привезли малышку домой и с радостью проводят с ней время.

Бритни объяснила, что никоим образом не хотела обидеть или задеть кого-либо сравнением младенца с "обезьянкой", которое было сделано, по ее словам, с любовью и нежностью. Также она отметила права родителей говорить и относиться к своим малышам так, как они считают нужным, не обращая внимания на негативную реакцию окружающих.

"Меня ненавидят за то, что я назвала свою девочку маленькой обезьянкой, но у меня было так много дел, что это последнее, о чем я думала. Если люди восприняли мои слова неправильно, то это их проблемы", — добавила Бритни.

Новоиспеченные родители привезли малышку домой и с радостью проводят с ней время. Фото: SWNS Новоиспеченные родители привезли малышку домой и с радостью проводят с ней время. Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус рассказывал о невероятной истории блогера Джастин Глен из Великобритании, которая раскрыла секрет быстрых и относительно безболезненных родов. Женщина утверждает, что родила ребенка всего за шесть минут "с четырьмя толчками и без разрывов", хотя этому предшествовало пять часов схваток.

Кроме того, молодая мать Серена поделилась на странице в TikTok роликом, где хвастается своим шестимесячным малышом. Однако подписчики женщины заподозрили обман и заметили, что ребенок выглядит по меньшей мере двухлетним. Они шокированы "аномально" быстрым развитием мальчика.