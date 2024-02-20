"Охотница за золотом": девушка узнала, что близкая подруга беременна от ее 49-летнего отца

Мужчина утверждает, что любит свою юную избранницу и не видит в этом ничего плохого.

23-летняя Джони Уилкокс, которая работает баристой во Флориде (США), рассказала, что ее 49-летний отец Дэвид начал тайно встречаться с ее близкой подругой Джиной. Недавно стало известно, что девушка еще и беременна от него. Подробнее об этой запутанной истории написал таблоид Mirror.

По словам Джони, после того, как они с Джиной познакомились и подружились, та начала проявлять интерес к ее обеспеченному отцу. Со временем между ними завязались интимные отношения, о чем блогерша узнала случайно.

Уилкокс была крайне возмущена изменой со стороны близких людей. Она назвала подругу "охотницей за золотом", которая стремится получать подарки и жить в роскоши, ведь Дэвид начал возить свою любовницу в путешествия и дарить ценные вещи.

49-летний Дэвид полюбил 23-летнюю подругу своей дочери. Фото: Dr Phil

Ситуация настолько обострилась, что семью Уилкоксов пригласили на известное телевизионное ток-шоу. Там Джони рассказала об обиде и разочаровании, а ее отец настаивал, что любит свою юную избранницу и не видит в этом ничего плохого.

Как выяснилось в ходе программы, это не первый случай, когда Дэвид ухаживает за подругами своей дочери. У него уже были романы с девушками из ее футбольной команды.

Скандальная история вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.

Многие осуждают поступок Дэвида и Джины, ведь они предали доверие Джони. Однако есть и те, кто считает, что взрослые люди имеют право самостоятельно выбирать себе партнеров независимо от возраста.

23-летняя Джони Уилкокс вместе с подругой Джиной. Фото: Dr Phil

Напомним, ранее Фокус писал, как невеста узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Пара прожила вместе 6 лет. Женщина даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой девушкой за ее спиной.

Кроме того, мы рассказывали о 37-летнем британце Марке Гетче, который решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Эта шутка быстро разлетелась по сети и вызвала бурную реакцию в комментариях.