Идеальный экземпляр: пса редкой породы оценен в 120 тысяч долларов (фото)

Хозяин пса утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

В Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих в мире представителей своей породы — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Об этом пишет издание Oddity Central.

Роуп Дэдди относится к редкой разновидности французских бульдогов — Big Rope, которые отличаются компактным крепким телом, большой квадратной головой и короткой шерстью.

Хозяин собачки Джулиан Монтойя утверждает, что его домашний любимец воплощает все лучшие черты породы, в частности имеет красивую кремово-коричневую шерсть и невероятные золотистые глаза.

Хозяин песика Джулиан Монтойя утверждает, что его домашний любимец воплощает все лучшие черты породы. Фото: Instagram

Однако ухаживать за Роуп Дэдди и удовлетворять все его потребности — дело не из дешевых. Джулиан говорит, что тратит около 350 долларов в месяц на питание собачки, включающее сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

Согласно исследованию Американского кинологического клуба (AKC), за последнее десятилетие количество французских бульдогов в мире выросло более чем на 1000%, что помогло этой породе собак вытеснить золотистого ретривера с позиции самой популярной породы собак в мире.

Однако эта внезапная популярность привела к ухудшению генетической структуры породы: представители вида стали худее и длиннее, что считается недостатком. Именно поэтому экземпляры с идеальными характеристиками, как Роуп Дэдди, стали очень дорогими.

К слову, в США спрос на французских бульдогов с характеристиками Big Rope удвоился, и эта тенденция сейчас наблюдается также в Латинской Америке, что, несомненно, повлияет на увеличение их стоимости.

Ухаживать за Роуп Дэдди и удовлетворять все его потребности — дело не из дешевых. Фото: Instagram Ухаживать за Роуп Дэдди и удовлетворять все его потребности — дело не из дешевых.

Напомним, ранее Фокус писал о Мэтте Дорнике из Лос-Анджелеса, который стал свидетелем курьезной сцены со своим домашним любимцем. Мужчина услышал странные звуки из ванной, напоминающие плач, зашел туда и не поверил своим глазам. Этот забавный ролик собрал 13 миллионов просмотров, а также тысячи реакций, лайков и комментариев.

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