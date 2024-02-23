Необычный окрас: рыбак поймал редкую рыбу и установил местный рекорд (фото)

Эмерсон Малхолл рассказал о том, как впервые увидел что-то необычного цвета в воде. Рыба почти не сопротивлялась, что было странно для мужчины.

20-летний Эмерсон Малхолл из Камминга, штат Джорджия (США), рыбачил на озере Бертон 21 февраля, когда его леска натянулась. Позже сотрудники Департамента природных ресурсов штата отметила, что рыба, которую он поймал на удочку, побила местный рекорд по вылову желтого окуня. Об этом пишет Miami Herald.

По данным департамента, улов парня составил 2 фунта и 9 унций (почти 1,2 кг). По словам чиновников, он побил рекорд штата по ловле желтого окуня, установленный в 2013 году. Этот вид может вырасти до 3 фунтов (почти 1,4 кг), но обычно его вес не превышает фунта ( 450 грамм), отмечают специалисты. Эта ярко-оранжевая рыба водится в холодных озерах, а также в реках и прудах.

По словам представителей департамента, в начале весны на озере Бертон чаще всего можно поймать рыбу "трофейного размера".

"Когда я подцепил рыбу, я был в замешательстве, потому что она не сопротивлялась, как басс, за которым я обычно охочусь", — рассказал Малхолл.

Эмерсон Малхолл поспешил сважить рыбу Фото: Facebook Рыба весила почти 1,2 кг Фото: Facebook

Затем американец увидел, как что-то ярко-желтого цвета показалось из воды. Окрас рыбы сначала удивил парня, но потом он очень обрадовался, когда до него дошло, что это был огромный желтый окунь. Первым делом рыбак позвонил своему отцу.

"Совет старика был прост. Он сказал уходить с озера и взвешивать окуня на сертифицированных весах. Я люблю говорить, что во время рыбалки не бывает плохих дней, но некоторые дни бывают лучше других. Это был определенно один из таких дней", — сказал Малхолл.

Он использовал воблер Berkley Finisher, чтобы поймать желтого окуня.

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