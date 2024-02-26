Попали в ловушку: пассажиры роскошного круизного лайнера не могут сойти на берег

Во время путешествия туристы почувствовали симптомы расстройств желудочно-кишечного тракта. Сейчас на корабле проводятся дополнительные проверки.

Более 2000 пассажиров круизного лайнера Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") после путешествия, включавшего посещение острова Мадагаскар, не могут сойти на берег в Порт-Луи на Маврикии из-за заражения неизвестным вирусом. Об этом сообщает издание Abendblatt.

Причиной введения карантина на борту корабля стали случаи инфицирования пассажиров неизвестным заболеванием. Скорее всего, это норовирус, хотя медики не исключают, что это может быть и холера.

Согласно сообщению, пришвартовка Norwegian Dawn теперь ожидается не раньше вторника, 27 февраля. Эта новость стала неприятным "сюрпризом" для новых пассажиров, ожидающих посадки. Теперь им придется оставаться в местных отелях, пока проблема не решится.

Пришвартовка Norwegian Dawn теперь ожидается не раньше вторника, 27 февраля.

В свою очередь, судоходная компания Norwegian Cruise Line, которой принадлежит корабль, опубликовала официальное заявление. В нем говорится, что во время круиза небольшое количество пассажиров почувствовало легкие симптомы желудочно-кишечных расстройств. После этого представители перевозчика встретились с властями Маврикия, чтобы подтвердить принятые меры для обеспечения благополучия всех пассажиров на борту.

"Правительство Маврикия отложило высадку и посадку пассажиров на следующий рейс на два дня — до 27 февраля 2024 года. Сейчас проводятся дополнительные проверки. Чтобы поддержать гостей NCL, им будет предоставлено бесплатное размещение в отелях до посадки на борт, а также мы поможем с перебронированием обратных рейсов для тех пассажиров, которые сейчас в ожидании высадки", — отмечают представители компании.

По их словам, приоритетом остается здоровье и безопасность пассажиров и членов экипажа, ведь "NCL придерживается высоких стандартов гигиены" и призывает пассажиров немедленно сообщать медикам о любых симптомах болезни.

Напомним, ранее Фокус писал, что во время 107-дневного круиза на лайнере Queen Victoria компании Cunard Cruise Line произошло массовое отравление пассажиров и членов экипажа. Это превратило желанное путешествие в настоящий кошмар: около 139 человек на борту, включая 123 пассажиров и 16 членов экипажа, пожаловались на симптомы желудочно-кишечного заболевания, такие как диарея и рвота.

Также мы рассказывали, как персоналу живется на "кораблях мечты". Аниматор на круизном лайнере рассказал о преимуществах и недостатках жизни на судне. Он показал крошечные каюты и длинные коридоры на корабле, а также рассказал о еде и покупках.