На скорости и без машиниста: "сбежавший" поезд с 50 вагонами проехал 70 километров (видео)

Локомотив с грузом двигался со скоростью 100 км в час. Инцидент стал одним из самых опасных в истории индийской железнодорожной сети, которая ежедневно перевозит миллионы пассажиров.

Представители индийских железных дорог заявили, что приказали провести расследование после того, как "сбежавший" грузовой поезд, груженный гравием, проехал 70 километров без машиниста. Об этом пишет France 24.

Около 50 вагонов отправились в одиночный путь из северного штата Джамму и Кашмир в Пенджаб, но в воскресенье, 25 февраля, их остановили деревянные блоки, установленные на путях.

"Мы приказали провести расследование", — сказал журналистам представитель Северной железной дороги Дипак Кумар, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Поезд двигался со скоростью 100 километров в час. Его передвижение удалось заснять на камеру. Кадры попали в социальные сети.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел после того, как поезд остановился на железнодорожной станции в Джамму для смены экипажа. После того как машинист и его помощник вышли из поезда, он начал движение вниз по склону.

Все переезды на маршруте были закрыты во избежание несчастных случаев. Этот инцидент стал одним из самых опасных в истории индийской железнодорожной сети, которая ежедневно перевозит миллионы пассажиров.

Индия вложила огромные средства в модернизацию своем сети, оснастив ее современными станциями и электронными системами сигнализации.

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