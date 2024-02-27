Попалась на горячем: женщина потеряла 823 тысячи долларов из-за одной фотографии с елкой

На опубликованных кадрах показано, как Камила Грабская бросает дерево так далеко, что это установило рекорд на соревнованиях среди женщин.

36-летняя жительница Ирландии Камила Грабская проиграла судебное дело против страховой компании RSA Insurance после того, как суд увидел ее фотографии с соревнований по метанию елок в январе 2018 года. Об этом пишет издание Business Insider.

Сообщается, что Грабская подала иск на 823 тысячи долларов за телесные повреждения, полученные, по ее словам, в автомобильной аварии 2017 года. Женщина утверждала, что из-за того инцидента страдает от хронической боли в спине и шее, не может поднимать тяжести и даже иногда нуждается в том, чтобы лекарства приносили ей в постель.

Однако во время судебного слушания в Высоком суде Ирландии были представлены фото и видео Камилы на соревнованиях по метанию 5-футовых елок в январе 2018 года.

На опубликованных кадрах видно, как женщина активно размахивает елкой и бросает ее так далеко, что это установило рекорд на соревнованиях среди женщин.

"Это очень большая натуральная елка, и она бросает ее без особых усилий. Боюсь, я должен сделать вывод, что претензии истицы были полностью преувеличены. Слушание по делу прекращено, а иск Грабской отклонен", — констатировал судья Кармел Стюарт.

К тому же в деле также фигурирует видеозапись, на которой женщина играет с собакой в парке в течение 90 минут в ноябре 2023 года.

Юридическая фирма, представляющая интересы ирландки, не ответила на запрос журналистов о комментарии.

36-летняя жительница Ирландии Камила Грабская получила награду на соревнованиях. Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что более 150 тысяч студентов в Великобритании готовят иски против своих университетов в связи с переходом на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19. Они утверждают, что руководство учебных заведений нарушило контрактные обязательства по обеспечению очного преподавания и доступа к инфраструктуре в кампусах.

Кроме того, окружной судья Трейси Содерстром из города Чендлер (США) добровольно ушла в отставку после скандала, связанного с ее неэтичным поведением во время судебного процесса по делу об убийстве ребенка. Сообщается, что во время слушаний судья активно обменивалась СМС-сообщениями со своим помощником. В текстах она высмеивала и унижала прокуроров, а защитника называла "потрясающим".