Похожа на НЛО: работники монетного двора создали первую в мире летающую монету (видео)

UFO MP-1766 была выпущена ограниченным тиражом, всего 510 штук по всему миру, и цена предварительного заказа составляет более 1000 долларов.

UFO MP-1766 стала первым в мире парящим в воздухе законным платежным средством. Монета была выпущена по заказу Национального банка Камеруна и создана польским монетным двором Mennica Polska. Об этом пишет Oddity Central.

Название этой инновационной монеты было навеяно ее сходством с НЛО и способностью медленно вращаться в воздухе, как инопланетный космический корабль. Число 1766 отражает дату основания Польского монетного двора, а также номинал монеты — 1 766 камерунских франков (2,91 доллара). В Камеруне она может использоваться в качестве законного платежного средства, но стоимость этого небольшого чуда инженерии значительно выше его официального номинала.

Монета UFO MP-1766 выпущена ограниченным тиражом, всего 510 штук по всему миру, и цена предварительного заказа составляет более 1000 долларов. Прототип монеты был представлен на Техническом форуме в Берлине на прошлой неделе, а в продажу она поступит весной этого года.

"Мы думали, чем удивить участников Технического форума на этот раз. Мы собрали команду экспертов из различных подразделений компании, включая маркетинг и производство. Идея была спонтанной, а давайте сделаем летающую монету. Сначала это было похоже на хорошую шутку, но с каждым днем становилось ясно, что мы справимся с задачей. Мы нашли подходящую технологию, и она сработала. Работа шла гладко и быстро", — заявил Лукаш Карда, директор отдела технического и производственного планирования Польского монетного двора.

Число 1766 отражает дату основания Польского монетного двора, а также номинал монеты Фото: YouTube

Mennica Polska не раскрывает подробностей о технологии, лежащей в основе UFO MP-1766, но, судя по имеющейся информации, в инновационную монету встроен небольшой мотор, который активируется магнитным полем, возникающим между монетой и специальным основанием, которое идет вместе с ней. Это позволяет серебряной монете левитировать и медленно вращаться, как летающая тарелка.

Помимо способности левитировать и футуристического дизайна, UFO MP-1766 имеет флуоресцентные элементы, которые светятся в темноте, что усиливает схожесть с НЛО.

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