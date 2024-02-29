Женщина показала "секретную кнопку" для решения проблем с плохим интернетом (фото)

Британка отнесла свой ноутбук в мастерскую из-за сбоев со связью. Затем мастера позвонили ей и сообщили неожиданную причину, почему на самом деле произошла ошибка.

44-летняя британка Салли Ньюолл-Сандерсон столкнулась со странной проблемой, когда ее ноутбук вдруг перестал подключаться к интернету. В течение нескольких дней женщина пыталась выяснить причину, перезагружая устройство, удаляя программы и звоня своему провайдеру, но безрезультатно. Лишь потом она узнала об истинной причине сбоев, пишет издание The Sun.

Когда ничего не помогло, Салли, которая работает директором рекрутинговой компании из Уоррингтона (графство Чешир, Великобритания) уже была готова потратить 600 фунтов стерлингов на новый ноутбук. Она отнесла свое устройство в мастерскую, но через несколько минут ей позвонили оттуда и сообщили, почему на самом деле произошел сбой — кнопка Wi-Fi на ноутбуке была просто выключена.

Салли уже была готова потратить 600 фунтов стерлингов на новый ноутбук.

"Я не знала, что эти кнопки существуют сбоку ноутбука. Он работал нормально, а потом вдруг перестал — появлялось сообщение о том, что я не могу подключиться к Wi-Fi. Я начала паниковать, потому что не очень хорошо разбираюсь в компьютерах и технике вообще. В течение трех или четырех дней звонила в компанию, предоставляющую услуги связи, чтобы узнать, не было ли какой-то масштабной поломки. Мне теперь так стыдно", — признается Салли.

Мать добавила, что ее дети также не знали об этой "секретной" кнопке.

"Мой 15-летний сын сказал: "Мама, как тебе не стыдно". Но даже мои дети не знали об этом. Видимо, кто-то из них случайно ее выключил, играя с ноутбуком. Мы могли бы сидеть здесь неделями, пытаясь решить проблему. Пожалуйста, избавьте меня от страданий и скажите, что вы также не знали об этом. Я же не одна?" — смеется британка.

Мама говорит, что ее дети также не знали об этой "секретной" кнопке.

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