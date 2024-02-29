Скрытый мотив: китаец отблагодарил женщину "особыми" деньги за потерянную вещь (фото)

В конверте оказались купюры, предназначенные для тренировок банковских служащих. Таким образом мужчина хотел "наказать" женщину, которая сначала не хотела возвращать телефон законному владельцу.

Жительница Китая нашла потерянный мобильный телефон и в скором времени вернула его владельцу. В знак благодарности человек заплатил ей. Однако позже оказалось, что деньги были поддельными. Об этом пишет SCMP.

На следующий день китаянка обнаружила, что ее обманули. В конверте, который она получила в качестве благодарности, оказались купюры, предназначенные для тренировок банковских служащих, на общую сумму 3 100 юаней (16 404 гривны). Женщина связалась с владельцем телефона, и тот подтвердил факт обмана.

Обиженная и оскорбленная, китаянка обратилась в полицию и рассказала о необычном случае в социальных сетях.

В конверте оказались купюры, предназначенные для тренировок банковских служащих Фото: Douyin Обиженная и оскорбленная, китаянка обратилась в полицию Фото: Douyin

Издание отмечает, что юрист И Сюй из компании Hunan Jinzhou заявил, что выплата фальшивых денег в качестве вознаграждения может быть рассмотрена как мошенничество. Однако вскоре в деле появилась новая информация. Оказалось, что китаянка не собиралась возвращать телефон законному владельцу. Именно по этой причине он отблагодарил ее фальшивыми банкнотами.

В соответствии с Гражданским кодексом Китая, нашедший чужую вещь обязан вернуть ее законному владельцу. Если владелец должен что-то оплатить, то это могут должны быть расходы на транспорт и другие затраты, связанные с сохранением предмета.

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