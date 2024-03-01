Мурашки по коже: лобовое стекло пассажирского самолета неожиданно треснуло во время полета

Один из пассажиров рассказал, что никто на борту сначала не понимал, что произошло.

Нештатная ситуация произошла на борту пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который выполнял рейс из Нью-Йорка (США) в Мадрид (Испания). Через два часа после взлета по неизвестной причине треснуло лобовое стекло авиалайнера. Это заставило пилотов срочно изменить курс и приземлиться в Бостоне, пишет издание Metro.

Инцидент произошел вечером в среду, 28 февраля. Рейс AA94 вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 19:28 по местному времени и взял курс на испанскую столицу. Однако в 21:46 диспетчеры получили сообщение о тревоге второй степени: она указывает на то, что самолет имеет серьезную техническую проблему, которая может осложнить посадку. Среди возможных неполадок — отказ двигателей, проблемы с шасси или гидравликой.

Как выяснилось позже, на Boeing 777-200 треснуло лобовое стекло в кабине пилотов, а это крайне опасно, ведь обломки могут попасть в двигатели или повредить крыло. Командир принял решение как можно скорее приземлиться в ближайшем аэропорту. Около 22 часов авиалайнер благополучно сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Логан в Бостоне.

Авиакомпания извинилась перед пассажирами за задержку и пообещала отправить их другим рейсом на следующий день.

Один из пассажиров рассказал, что никто на борту сначала не понимал, что произошло.

"Когда мы приземлились, то нам только сказали, что надо будет заночевать в Бостоне. Все были не напуганы, а разъярены", — говорит он и добавляет, что перевозчик не предоставил пассажирам никакой помощи, в частности не обеспечил питание.

Самолет American Airlines на радаре. Фото: Flight Aware

Сейчас продолжается расследование этого инцидента. American Airlines пообещала провести тщательное техническое обслуживание самолета и вывести его из эксплуатации до выяснения причин неисправности. По словам представителей авиакомпании, безопасность пассажиров для них на первом месте.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, который посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.