Чрезвычайно редкая находка: рыбак выловил из реки 1200-летний меч викинга (фото)
Уникальный артефакт будет храниться в музеях Оксфордшира. Возможно, его выставят на экспозициях в будущем.
Рыбак-аматор Тревор Пенни из Оксфордшира (Великобритания) с помощью магнита выловил в реке Червелл ржавый металлический предмет. Как позже выяснилось, это 1200-летний меч викинга. Детали невероятной истории раскрыло издание This is Oxfordshire.
Пенни сразу передал артефакт экспертам для более детального изучения. Те датировали меч периодом между 850 и 975 годами нашей эры и сделали предположение, что когда-то он принадлежал викингу, ведь в то время территория нынешней Англии была разделена между англосаксами и датскими захватчиками и стала ареной многочисленных вооруженных конфликтов.
Рыбак рассказал, что сама находка и процесс подтверждения подлинности реликвии были волнующими, но не обошлись без определенных препятствий.
"Был конфликт с владельцами земли и реки относительно разрешения на рыболовство. В конце концов я передал меч в музей согласно их требованиям", — пояснил Тревор.
Теперь уникальный артефакт эпохи викингов будет храниться в музеях Оксфордшира. Возможно, его выставят на экспозициях в будущем.
"Это действительно удивительная находка — древнейшая вещь, выловленная магнитным способом в нашем графстве. Археологи редко находят целые средневековые мечи, сохранившиеся в столь хорошем состоянии", — добавляет британец.
Стоит отметить, что рыбалка с магнитом является популярным хобби, однако требует разрешения от землевладельцев и чиновников, поскольку любые найденные таким образом артефакты считаются историческими экспонатами.
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