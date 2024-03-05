Бывшая медсестра заработала 11 миллионов гривен с помощью благословения божества (фото)

Навал Джармджурек решила сменить род деятельности и стала застройщиком. Женщина просила благословения, а вскоре успешно совершила сделку, которая принесла ей миллионы.

Жительница Таиланда заработала более 10,5 миллиона бат (чуть больше 11 млн гривен) и объяснила свой успех благословением божества. Об этом пишет The Thaiger.

После заключения успешной сделки по продаже земли 31-летняя бывшая медсестра Навал Джармджурек исполнила свой обет, преподнеся божеству Тхао Вессувану грандиозное подношение, которое якобы заботится о человеческом мире.

В знак благодарности она организовала ансамбль традиционного танца из труппы Galangal Metropolitan и преподнесла 999 бутылок красного сиропа и 999 красных роз.

В начале карьерного пути Навал попросила у божества благословения на продажу 16 тысяч квадратных метров земли в ее проекте жилищного строительства. Вскоре женщине удалось успешно совершить сделку и получить за проданный участок земли свыше 10,5 миллиона батов (чуть больше 11 млн гривен). Она отметила, что достижение этого успеха стало возможным благодаря помощи Тао Вессувана. В знак признательности она совершила щедрое пожертвование в пользу божества.

Женщина преподнесла 999 бутылок красного сиропа и 999 красных роз Фото: Sanook

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. Святилище привлекает множество других посетителей, в том числе 53-летнего Винаи из Районга. Он принес цветы, благовония и свечи, чтобы поблагодарить божество после того, как выиграл в нескольких лотереях и получил несколько мелких призов.

Кроме того непрерывный поток местных жителей приходит выразить свое почтение, сделать подношения и попросить благословения.

Ранее Фокус сообщал, что жена миллиардера соблюдает необычные правила, которые придумал для нее муж. София Кралов делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, так как ее муж считает, что это работа для прислуги, но есть и другие требования.

Также стало известно, что гороскоп помог женщине сорвать джекпот в лотерее. Победительница лотереи получила приз в размере 100 000 долларов. Гороскоп советовал ей внести что-то новое в привычную жизнь и она решила сменить лотерею.