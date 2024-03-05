"Убери телефон": парень отомстил девушке, которая на протяжении фильма мешала зрителям

Вместо расслабляющего вечера перед большим экраном мужчине пришлось терпеть группу шумных женщин в паре рядов перед ним.

Мужчина планировал провести спокойный вечер в шикарном кинотеатре за просмотром фильма "Дюна 2", но всего в паре рядов впереди группа шумных женщин нарушила его планы. Об этом мужчина рассказал на популярном форуме Reddit.

Любитель кино прибегнул к радикальным мерам во время просмотра фильма после того, как ему надоело терпеть выходки одной девушки. Парень с нетерпением ждал возможности насладиться фильмом "Дюна 2" в дорогом кинотеатре с мягкими креслами и обслуживанием столиков. Однако вместо расслабляющего вечера перед большим экраном ему пришлось терпеть группу шумных женщин в паре рядов перед ним.

"Вчера вечером мы ходили на фильм "Дюна 2" (очень рекомендую)… в VIP-театр с удобными креслами и обслуживанием за столиком… Я упомянул об этом потому, что для посещения фильма вам должно быть больше 19 лет, ведь там подают алкогольные напитки. Через два ряда от нас сидели три молодые женщины… 19-22 года, я бы сказал. Они не замолкали ни на одном из предварительных показов и громко разговаривали друг с другом на протяжении всего фильма, что раздражает, но, к сожалению, вряд ли является уникальным в наши дни", — писал мужчина.

Иллюстративное фото Фото: pexels.com

По его словам, этим все не ограничилось, ведь одна из женщин достала свой телефон, закрыв мужчине обзор научно-фантастического фильма. Со своего места он мог видеть, что она проверяет свои социальные сети каждые 10 минут или около того.

"Было бы преуменьшением сказать, что это отвлекало. Она писала СМС, листала Instagram, смотрела видео в TikTok, несколько минут, потом откладывала телефон. Через десять минут она снова доставала его. Это было невероятно раздражающим", — отмечает парень.

В конце концов, посетитель кинотеатра сорвался и крикнул ей: "Убери телефон".

"Она оглянулась, бросила на меня взгляд, похожий на "заткнитесь старый мужчина", но положила телефон. А затем, спустя 10 минут, снова достала его. Снова, на полную яркость", — продолжил мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Почувствовав, что у него нет другого выхода, зритель нащупал кусок попкорна и бросил его в ее сторону, что вызвало переполох в комнате.

"Я взял кусок попкорна и бросил в нее… попал ей по голове. Как вы можете себе представить, она обернулась и начала спрашивать, что за дела. В ответ я спросил не может ли она пару часов прожить без своего телефона", — написал парень.

Другие зрители начали кричать, просить девушку быть потише или заткнуться. Бросив еще один кусок попкорна, который едва разминулся с ее лицом, виновница убрала телефон до конца фильма.

"Никто не встал, никто не хлопал, всем было наплевать. На этом бы все и закончилось, но после фильма она довольно прямо сказала своей подруге, когда мы выходили, глядя на меня, что я придурок", — добавил мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Многие пользователи форума поддержали кинозрителя.

"Нужно вернуть публичное наказание для людей, которые пользуются телефоном в кино", — написал один из них.

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