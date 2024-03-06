Потерянные сокровища: парень достал со дна озера коллекцию ценных вещей и украшений (фото)

За годы погружений аквалангист собрал немалую коллекцию находок, в частности десятки смартфонов, сотни колец, сережек, охотничьих ножей и даже пистолетов.

25-летний аквалангист Дарик Лангос из Порт-Баррингтона (США) зарабатывает на жизнь тем, что с помощью металлоискателя достает потерянные вещи из озера в штате Индиана. Во время своих погружений он обнаружил около 200 smart-часов Apple. Об этом пишет издание Shaw Local.

Американец признается, что также часто находит смартфоны, аксессуары, в частности кольца и другие ювелирные украшения.

"Это хорошо оплачиваемая работа, но очень нишевая. Я не беру денег, если не могу найти", — рассказывает парень.

Свои навыки Дарик оттачивал еще с детства, получив сертификат аквалангиста в 10 лет, а свой первый металлоискатель — в 11. С тех пор его страсть к хобби только возросла, а оборудование стало более совершенным.

"Модель, которой я пользуюсь сейчас, способна обнаруживать металл под водой на глубине до 50 футов. Для меня это стало переломным моментом", — делится Лангос.

За годы погружений молодой предприниматель собрал немалую коллекцию находок. Среди них — десятки смартфонов, сотни колец, сережек, охотничьих ножей и даже пистолетов.

За годы погружений молодой предприниматель собрал немалую коллекцию находок. Фото: Gregory Shaver

Однако чаще всего аквалангист достает из воды именно smart-часы Apple Watch. Почти все они в рабочем состоянии и с оригинальными ремешками от производителя.

"Со спортивными лентами, ведь они не держатся в воде", — объясняет он, советуя владельцам Apple Watch покупать более прочные ремешки для своих устройств.

По словам Дарика, из-за сложной системы блокировки "умные" часы трудно вернуть владельцам. Да и мобильные операторы в основном не заинтересованы в посредничестве.

Однако парень не намерен продавать найденные им вещи и надеется вернуть их законным владельцам, в частности с помощью социальных сетей.

По словам Дарика, из-за сложной системы блокировки "умные" часы трудно вернуть владельцам. Фото: Gregory Shaver По словам Дарика, из-за сложной системы блокировки "умные" часы трудно вернуть владельцам. Фото: Gregory Shaver

Напомним, ранее Фокус писал, что рыбак-любитель Тревор Пенни из Оксфордшира (Великобритания) с помощью магнита выловил в реке Червелл ржавый металлический предмет. Как позже выяснилось, это 1200-летний меч викинга.

Кроме того, Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", который стоит около 6 тысяч долларов. Удивлению австралийки не было предела, когда находка оказалась редким 54-каратным сапфиром парти.