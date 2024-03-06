Проверяйте свой чек: женщина показала, как супермаркеты обманывают доверчивых покупателей

Такую ошибку трудно объяснить сбоем в кассовой системе магазина, поскольку цена, вероятно, вводилась вручную.

Австралийка призвала покупателей тщательно проверять свои чеки в магазинах из-за досадного случая, который недавно произошел с ее матерью в супермаркете Woolworths на севере Сиднея (Австралия). Подробнее об этой истории она рассказала на форуме в Reddit.

По словам автора, кассир крупной розничной сети высчитал с ее матери почти в четыре раза большую сумму, чем должно было быть на самом деле.

"Моя мама купила несколько товаров в Woolworths в прошлый вторник. Похоже, кусочек ветчины весом в 256 граммов, которую она купила, пробили по цене килограмма ($36). Хотя его стоимость составляет всего $9,22", — написала женщина.

По ее словам, такую ошибку трудно объяснить сбоем в кассовой системе магазина, поскольку цена, вероятно, вводилась вручную. К счастью, это вовремя случайно заметила мать, хотя она обычно не проверяет чеки во время покупок.

История австралийки вызвала оживленное обсуждение в интернете. Некоторые пользователи Reddit предположили, что кассир мог неправильно ввести цифру из-за складки на штрих-коде товара.

"Тот, кто заворачивал пакет, возможно, оставил огромную складку на штрих-коде, поэтому кассиру пришлось вводить цифру вручную", — высказал предположение один из комментаторов.

Другой пользователь подтвердил: "Я работаю в них. Так и есть".

Кассир крупной розничной сети взыскал с клиентки почти в четыре раза большую сумму, чем должно было быть на самом деле. Фото: Reddit

Также юзеры поделились похожим опытом на кассе и посоветовали матери обратиться в магазин для полной компенсации завышенной суммы.

"То же самое произошло со мной вчера. Кассирша положила руку на весы, взвесила горсть фасоли на 2,5 килограмма и взяла с меня 20 долларов. Я проверил чек на выходе и подошел к кассе. Они вернули мне деньги и дали товар бесплатно", — рассказал один мужчина.

К слову, согласно корпоративной политике Woolworths, покупатели действительно могут получить товар бесплатно, если цена при сканировании оказалась выше, чем указано на ценнике. В то же время представители компании признали, что такие случаи случаются редко, и призвали клиентку обратиться за компенсацией.

"Мы поощряем всех клиентов обращаться к сотруднику магазина, чтобы он помог вам разобраться в проблеме и вернул деньги, если была допущена ошибка", — указано в заявлении Woolworths.

Напомним, это уже не первая подобная история. Туристка из Австралии, которая отдыхала на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).

Кроме того, Фокус рассказывал об американке, которая была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с соленой говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз".