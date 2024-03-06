Одетых не пускают: мужчина пролил свет на то, как живется в элитных круизах (фото)
Хотя на судне царит непринужденная атмосфера, персонал всегда остается в одежде.
67-летний путешественник, пожелавший остаться анонимным, подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities".
Турист отметил, что в путешествии его сопровождала 61-летняя жена, которая также оказалась опытной нудисткой.
Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта. Так же в обратном направлении, когда корабль приближается к берегу.
Хотя на судне царит непринужденная атмосфера, персонал всегда остается одетым.
Многим комментаторам было интересно, кто именно выбирает такое эксцентричное приключение. Автор поста ответил, что большинству туристов от 50 до 70 лет, хотя были и более молодые пары. Что касается национальностей, то это преимущественно американцы, хотя он также встречал европейцев и австралийцев.
Мужчина добавил, что почти никто не имел при себе телефонов за пределами каюты, и он не видел ни одной фотографии с круиза, кроме тех, на которых люди добровольно позировали.
Осмысливая свой опыт, нудист назвал его "потрясающим": погода была замечательной, и он имел уникальную возможность посещать голышом пляж, ходить в бары и на танцы. Его партнерше это также очень понравилось.
К слову, круиз "Bare Necessities" отплывает из Тампы (штат Флорида, США) с остановками в Мексике и Гондурасе.
Напомним, 28-летняя Люси Саутертон из Бирмингема (Великобритания) утверждает, что работники круизов используют кодовые слова, чтобы получить время для отдыха. Девушка также отметила, что персонал кораблей умеет развлекаться и устраивать "дикие" вечеринки.
Ранее Фокус сообщал, что круизный лайнер "стал жертвой" пандемии COVID-19. Команда городских исследователей сделала несколько удивительных снимков интерьеров. На них показано роскошные удобства, которыми могли наслаждаться пассажиры, прежде чем судно отправили на свалку.