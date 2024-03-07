Сирота после 6 лет брака узнал, что жена на самом деле его сестра

Неожиданное открытие во время ДНК-теста стало шоком для супругов, которые уже имеют двух общих детей.

Мужчина, которого усыновили сразу после рождения, неожиданно узнал правду о своих родственных связях, когда проходил процедуру тестирования, чтобы стать донором почки для жены. Подробнее об этом он рассказал на тематическом форуме в Reddit.

Анонимный автор поста отметил, что его жена нуждалась в срочной пересадке почки из-за осложнений после рождения сына. Он решил сдать анализы на совместимость с надеждой стать донором для любимой, ведь попытки найти желающих среди ее родственников были неудачными.

"Однажды мне позвонили и сообщили, что я подхожу. Но врач сказал, что хочет провести дополнительные тесты из-за определенной информации из результатов анализа тканей на HLA (человеческий лейкоцитарный антиген)", — пишет он.

Новые исследования обнаружили, что у супругов "аномально высокий" процент совпадений в генетическом профиле. Озадаченный этими результатами мужчина обратился за разъяснениями к врачу.

"Он объяснил, что информация о ДНК передается из поколения в поколение. Родители и дети могут иметь не менее 50% совпадений, а братья и сестры — от 0 до 100%. Однако муж и жена крайне редко имеют такой высокий показатель", — вспоминает автор поста.

Это открытие стало шоком для супругов, которые уже имеют двух общих детей.

"Я не знаю, что делать дальше. Она — моя жена и мать наших детей", — поделился своими переживаниями мужчина.

Новые исследования обнаружили, что у супругов "аномально высокий процент совпадения" в генетическом профиле Фото: Flickr

История, которую он рассказал на Reddit, быстро разошлась по сети. Пользователи активно обсуждают, как лучше поступить в такой деликатной ситуации. Одни призывают не разрушать семью, ведь дети уже родились и, вероятно, здоровы.

"Если вы счастливы, то не обращайте внимания на это. Отдайте почку своей жене и продолжайте быть замечательными родителями", — написал один из комментаторов.

Другие настаивали на том, что необходимо рассказать правду женщине и принять решение вместе.

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