Крупнейший в мире круизный лайнер заметил лодку, набитую потерянными в море людьми (фото)

После обнаружения пострадавших корабль изменил курс и приблизился к ним максимально близко.

Экипаж крупнейшего в мире круизного лайнера "Икона морей" компании Royal Caribbean спас 14 человек, которые восемь дней дрейфовали по морю на маленькой лодке. Об этом рассказала пассажирка корабля Алессандра Амодио, пишет издание New York Post.

"Мы были поражены и, если честно, немного напуганы. Это наш очередной круиз, но это впервые мы стали свидетелями такого события. Трудно поверить, что люди восемь суток провели в море. Очень рады, что корабль смог их спасти", — отметила Амодио.

Туристка наблюдала за маленькой лодочкой из окна ресторана, когда его пассажиры размахивали большим белым флагом. После обнаружения пострадавших лайнер изменил курс и приблизился к ним максимально близко.

После обнаружения пострадавших лайнер изменил курс и приблизился к ним максимально близко Фото: Royal Caribbeans

"Капитан обратился к пассажирам с помощью громкоговорителя и объявил, что они заметили судно, которое потерпело бедствие, и собираются развернуться, чтобы оказать помощь", — рассказала Амодио.

По словам очевидицы, маневр и спасательная операция длились около двух часов.

Royal Caribbean официально подтвердила факт инцидента, но не раскрыла всех деталей. В заявлении компании лишь указано, что в воскресенье, 3 марта, экипаж круизного лайнера заметил небольшое судно, которое дрейфовало в ожидании подмоги. Экипаж спас 14 человек, подняв их на борт несколькими группами на шлюпках, и оказал медицинскую помощь.

Royal Caribbean официально подтвердила факт спасения, но не раскрыла всех деталей Фото: Twitter Royal Caribbean официально подтвердила факт спасения, но не раскрыла всех деталей Фото: Twitter

Кстати, корабль "Икона морей" совершал свой первый полноценный круиз из Майами в Гондурас, а место, где были обнаружены люди, находится между Козумелем и западным побережьем Кубы.

По прибытии в порт Роатана, что в Гондурасе, пострадавшие покинули борт корабля.

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.

Кроме того, более 2000 пассажиров круизного лайнера Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") после путешествия, включавшего посещение острова Мадагаскар, не могут сойти на берег в Порт-Луи на Маврикии из-за подозрения на заражение неизвестным вирусом.