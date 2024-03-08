Обошлась в $1 миллиард: как выглядит самая дорогая частная резиденция в мире (фото)

Внутри комплекса есть три вертолетных площадки, кинотеатр на 50 мест, SPA-центр и оздоровительный клуб премиум-класса.

На элитной улице в Мумбаи (Индия) возвышается 27-этажная башня "Антилия" — это дом самого богатого человека страны, главы компании Reliance Industries Мукеша Амбани. Небоскреб стоимостью около $1 млрд занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая частная резиденция в мире и требует персонала из 600 человек для обслуживания. Об этом пишет издание Business Insider.

Детали интерьера резиденции Мукеша Амбани площадью 400 тысяч кв. футов редко попадали в объективы фотокамер, однако известно о наличии трех вертолетных площадок, кинотеатра на 50 мест, SPA-центра и оздоровительного клуба премиум-класса. Шесть этажей небоскреба отведены под гараж, вмещающий 168 автомобилей.

Шесть этажей небоскреба отведены под гараж, вмещающий 168 автомобилей Фото: Luxe Digital

Проект "Антилии" разработали чикагская архитектурная фирма Perkins & Will и дизайнерская компания Hirsch Bender Associates. В конструкцию здания интегрированы многочисленные двойные потолки, из-за чего его высота фактически приближается к 40 этажам. Современное архитектурное чудо было спроектировано так, чтобы напоминать вертикальный стеклянный сад с террасами на нескольких уровнях.

Грандиозный жилой комплекс "Антилия", название которого происходит от мифического острова в Атлантическом океане, строили в течение 2006-2010 годов. Он является сейсмостойким и может выдержать землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера.

Современное архитектурное чудо было спроектировано так, чтобы напоминать вертикальный стеклянный сад с террасами на нескольких уровнях Фото: Luxe Digital Современное архитектурное чудо было спроектировано так, чтобы напоминать вертикальный стеклянный сад с террасами на нескольких уровнях Фото: Luxe Digital

К слову, демонстрация роскоши на фоне проблем с уровнем бедности неоднократно вызывало критику в индийском обществе. В свое время миллиардер Ратан Тата с грустью отметил, что их стране нужно, чтобы состоятельные люди выделяли часть своего богатства на поиск путей решения финансовых трудностей, которые имеют обычные люди.

Напомним, ранее Фокус писал, что Марк Цукерберг и Иванка Трамп присоединились к звездному списку гостей в Джамнагаре в первый день предсвадебных торжеств для пары миллиардеров: Ананта Амбани и Радики Мерчант. Сын самого богатого человека Индии сыграет свадьбу этим летом.

Кроме того, мы рассказывали, что в городе Батл (Великобритания) разыгрывается роскошный особняк с пятью спальнями, бассейном и земельным участком общей стоимостью $1,9 миллиона всего за 6 долларов.