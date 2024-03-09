"Сплошная мертвая зона": живописный город вблизи Лондона за 40 лет стал свалкой (фото)

Населенный пункт часто фигурирует в списках 50 худших мест для жизни, хотя здесь есть немало интересных локаций для путешественников, в частности Норманнский собор 1238 года и дом Бергли.

Британский городок Питерборо недавно оказался на втором месте в списке самых депрессивных населенных пунктов страны после Фалмута, что в Корнуолле. Несмотря на удобное расположение — всего 48 минут езды до Лондона — здесь не чувствуют себя счастливыми ни местные жители, ни туристы, пишет издание Metro.

Средняя стоимость недвижимости в Питерборо за последний год составила всего 251 тысячу фунтов стерлингов, что значительно ниже средних цен в Лондоне (706 тысяч фунтов). Хотя здесь есть немало интересных мест, в частности Норманнский собор 1238 года с богатой историей, дом Бергли XVI века и парк Нене вдоль реки.

Отсюда можно очень быстро добраться до живописного Кембриджа — идеального места для однодневной поездки, где можно погулять по старинным улочкам.

Норманнский собор 1238 года в Питерборо Фото: Google Maps

Впрочем, город сдает позиции и часто фигурирует в списках 50 худших мест для жизни, причем он сохранял этот титул три года подряд, пока не уступил "лидерство" в 2022 году.

Почему никто не хочет жить в Питерборо

Пользователи Reddit и X (бывший Twitter) говорят, что город в Кембриджшире является "помойкой" и сплошной "мертвой зоной" в культурном плане, где царит атмосфера страданий, а центральная улица напоминает сцену из "Ходячих мертвецов", особенно после того, как Джон Льюис закрыл там свое заведение в 2021 году.

Конечно, так было не всегда. Путешественники со всего мира вспоминают, что курорт был очень популярным местом для отдыха в 80-х годах прошлого века.

"Я достаточно хорошо знаю Питерборо. В 1980-х это был маленький, чистый, современный город, но сейчас он невероятно изменился, превратившись в настоящую помойку", — написал пользователь, которого зовут Дэн.

Путешественники со всего мира вспоминают, что курорт был очень популярным местом для отдыха в 80-х годах прошлого века Фото: Google Maps Путешественники со всего мира вспоминают, что курорт был очень популярным местом для отдыха в 80-х годах прошлого века Фото: Google Maps

Его позицию поддержал и другой автор: "Сейчас это черная дыра. Жаль, что невероятная локация с большим наследием и традициями стала свалкой".

Риелтора утверждают, что в Питерборо чаще всего покупают двухквартирные таунхаусы в среднем за 241 тысячу фунтов стерлингов, а дома с террасами стоят всего 197 тысяч — это цена, которую невозможно представить в Лондоне.

Напомним, ранее Фокус писал, что приморский курорт на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.

Кроме того, мы рассказывали, что заброшенный сицилийский городок Муссомели, что в Италии, переживает возрождение благодаря креативной идее местных чиновников — продаже заброшенных домов за символическую цену в 1 доллар. Инициатива, начатая в 2017 году, неожиданно вдохнула в населенный пункт новую жизнь.