Влиятельный чихуахуа живет в 5-звездочных отелях и одевается в свитера за $2 тысячи (фото)

Первым путешествием для песика стал 4-часовой перелет к озеру Луиз в Альберте, а уже после этого он увидел Париж.

3-летний чихуахуа Бао благодаря своей хозяйке Кса Тхи Нгок Тран из Торонто (Канада) наслаждается роскошной жизнью. За последние два года собачка вместе с хозяйкой побывали в разных уголках мира — от Франции до Мексики. Они останавливаются в роскошных пятизвездочных отелях, обедают в элитных кафе и занимаются шопингом, пишет издание New York Post.

37-летняя Тран, которая работает в финансовой сфере, завела Бао во время пандемии COVID-19, однако путешествовать вместе они начали только с 2022 года.

"Я никогда не хотела ехать без него, потому что он — мой мальчик", — признается женщина и добавляет, что есть дополнительные расходы, связанные с поездками с домашним любимцем, но это того стоит.

Первым путешествием для песика стал 4-часовой перелет к озеру Луиз в Альберте, а уже после этого он увидел Париж, где поселился в отеле Louvre Saint-Honore, обедал в культовом Café de Flore и забрался на Эйфелеву башню.

3-летний чихуахуа Бао Фото: Instagram

Интересно, что Бао оказался еще и заядлым модником: у него в гардеробе 75 вещей стоимостью $2500, включая шелковый шарф Chanel, блестящие жакеты и свитера.

"Когда Бао был щенком, мне нравилось одевать его в нейтральном стиле под мои тренчи и джинсы, но он очень любит гавайские рубашки во время отпуска", — рассказала Тран.

Хозяйка создала собачке аккаунт в Instagram, где рассказывает о его "наглом нраве" и делится модными образами своего лучшего друга Фото: Instagram

Дома песик питается, как король, хотя сейчас его посадили на диету и кормят бульоном для здоровья суставов.

Три года назад хозяйка создала собачке аккаунт в Instagram, где рассказывает о его "наглом характере" и делится модными образами своего лучшего друга. Сейчас у них уже более 166 тысяч подписчиков.

В будущем парочка планирует посетить Беверли-Хиллз, чтобы увидеть настоящих "Беверли-Хиллз чихуахуа", а также еще раз проехаться по Европе и Мексике.

Бао оказался еще и заядлым модником: у него в гардеробе 75 вещей стоимостью $2500, включая шелковый шарф Chanel, блестящие жакеты и свитера Фото: Instagram Бао оказался еще и заядлым модником: у него в гардеробе 75 вещей стоимостью $2500, включая шелковый шарф Chanel, блестящие жакеты и свитера Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

Кроме того, мы писали о ньюфаундлендских терьерах Лео и Тедди, которые весят около 70 и 75 килограммов. Гигантские собаки, которых часто путают с медведями, стали знаменитостями в городке Лахольм, что в Швеции. 44-летняя владелица великанов, библиотекарь Санела Бекович, даже приобрела для них новую машину.