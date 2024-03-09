Трогательно и романтично: кошки в платьях стали подружками невесты (видео)

Жених и невеста были очень довольны тем, что свидетелями на их свадьбе стали домашние животные. Видео стало вирусным и набрало более 1 миллиона просмотров.

Жених и невеста из Малайзии нарядили кошек в небольшие платья, чтобы они сопроводили женщину к алтарю. Видео с необычной церемонии показала создательница контента Алиеся Насир на своей странице в TikTok.

Планирование свадьбы может быть очень напряженным и стрессовым временем, особенно для жениха и невесты. От решения, какие блюда будут поданы на церемонии, до выбора декораций, им даже приходится выбирать близких людей, которые будут их поддержкой в особый день. Однако одна малазийская пара решила пойти дальше обычного и выбрала кошек в качестве подружек невесты.

Запечатлев момент, когда пара шла к алтарю, Алиесия затем засняла, как кошки на руках у других гостей следуют за ними к свадебному алтарю. Жених и невеста были очень довольны тем, что их свидетелями стали животные. Видео стало вирусным и набрало более 1,3 миллиона просмотров.

Все три кошки были одеты в индивидуальные наряды, специально подобранные для церемонии. Одно животное было одето в полностью розовое платье с головным убором, который окружал ее голову и напоминал цветок, а другая выглядела как настоящая принцесса в золотом батике и соответствующих аксессуарах.

Третья кошка, казалось, была одета в самый необычный наряд. В центре ее одеяния красовался белый бант, а на голове был коричневый парик и корона. Оставаясь совершенно спокойными и неподвижными, все три кошки держались рядом со своими хозяевами, которые являются членами семьи жениха и невесты, пока их вели к алтарю.

Многим зрителям понравилась необычная идея.

"Я бы не только достал камеру, но и потребовал, чтобы меня усадили рядом с этими пушистыми друзьями, и кормил бы их тортом с моей вилки", — написал один из них.

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