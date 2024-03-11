"Персонаж мультфильма": косоглазый кот с необычной мордочкой стал интернет-сенсацией (фото, видео)

Хозяйка нашла Федю на заднем дворе в 2020 году и сначала волновалась, сможет ли он выздороветь и выжить.

Очаровательный косоглазый кот Федя завоевал сердца огромного количества поклонников благодаря своей уникальной внешности. За ежедневными приключениями пушистика в Instagram следят 313 тысяч человек.

Этот четырехлетний кот стал звездой социальных сетей после того, как его хозяйка 42-летняя Наталья Жданова начала активно делиться его фотографиями с друзьями и знакомыми.

Женщина нашла Федю на заднем дворе своего дома в 2020 году и сначала волновалась, сможет ли он выздороветь и выжить. Котенок родился с нарушением координации и едва передвигался.

"Я не заметила ничего необычного в его внешности, но он показался мне милым и забавным. Друзья сказали, что такого кота надо показывать миру", — рассказала Наталья.

Владелица нашла Федю на заднем дворе в 2020 году Фото: Instagram Владелица нашла Федю на заднем дворе в 2020 году Фото: Instagram

Сначала владелица домашнего любимца не хотела публичности, однако со временем поняла, сколько радости четвероногий приносит людям, поэтому решила рискнуть.

"Конечно, мне приятно, что многие любят Федю. Он похож на маленького ребенка — такой же наивный и неуклюжий. Я снимаю о своем котике юмористические видеоролики и вижу, что люди поддерживают мое творчество", — поделилась женщина.

Котенок родился с нарушением координации движений и едва передвигался Фото: Instagram Котенок родился с нарушением координации движений и едва передвигался Фото: Instagram

На одном из вирусных видео, которое собрало 194 тысячи лайков, можно увидеть, как кот "медитирует", пристально наблюдая за вращением подвешенного кольца, а на другом ролике "неуклюжий" котенок пытается вылезти из узкой щели под шкафом.

Поклонники активно комментируют увиденное в кадре.

"Это же персонаж из мультика!"

"Мордочка делает его таким милым"

"Федя, ты уникальный — и это замечательно!"

"Самый крутой кот из всех котов, которых я когда-либо видела, просто космос"

"Федя необыкновенный котик! Волшебный! Он пришел в этот мир, чтобы дарить улыбки и любовь"

"Очень красивый котик с харизмой"

Напомним, ранее Фокус писал, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

Кроме того, мы рассказывали о пропавшем в 2012 году коте по кличке Тоби, который неожиданно вернулся домой накануне Рождества. Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты котов Cats Protection, куда животное принесла жительница городка Бедфорд.