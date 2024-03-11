Супруги нашли самое старое в мире послание в бутылке во время прогулки по пляжу (фото)

Тоня Иллман вместе со своим мужем Кимом нашла письмо спустя почти 132 года после того, как его бросили в море.

Тоня Иллман наткнулась на бутылку во время прогулки по песчаным дюнам на отдаленном пляже в Западной Австралии. Об этой истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

Старейшее в мире послание в бутылке было обнаружено семьей спустя почти 132 года после того, как оно было выброшено в море. В 2018 году жительница Перта Тоня Иллман наткнулась на бутылку во время прогулки по песчаным дюнам на отдаленном пляже в Западной Австралии. Ее муж Ким рассказал тогда журналистам, что они нашли внутри бумагу, но понятия не имели, что это такое, пока не принесли ее домой и не высушили в духовке. Он добавил, что жена нашла бутылку и подумала, что она станет хорошим дополнением к ее книжной полке.

"Тоня увидела на земле кучу мусора и решила помочь собрать его", — рассказывал мистер Иллман в интервью BBC.

Супруги забрали бутылку домой Фото: Guinness World Records

Взяв бутылку домой, супруги высушили записку в духовке и вскоре обнаружили, что письмо было датировано 12 июня 1886 года и сброшено с немецкого корабля "Пола" в рамках эксперимента по изучению океанских и морских путей, проводимого Немецкой военно-морской обсерваторией.

"Тоня попыталась развязать бечевку вокруг бумаги, но она оказалась довольно хрупкой. Мы взяли ее домой и положили в духовку на пять минут, чтобы убрать влагу. Затем мы развернули ее и увидели напечатанную надпись. Мы не смогли разглядеть чернила, написанные от руки, но увидели напечатанное сообщение, в котором читателя просили связаться с немецким консульством, когда он найдет записку", — сказал он.

Эксперты подтвердили подлинность интересной находки Фото: X (Twitter)

Эксперты подтвердили подлинность интересной находки после того, как супруги отнесли ее специалистам из Музея Западной Австралии. Доктор Росс Андерсон, помощник хранителя морской археологии, сказал, что после консультаций с коллегами из Германии и Нидерландов, они подтвердили происхождение записки.

"Невероятно, но в результате архивных поисков в Германии был найден оригинал метеорологического журнала с корабля, и в нем была запись за 12 июня 1886 года, сделанная капитаном, в которой говорилось о выброшенной за борт бутылке для дрейфа. Дата и координаты точно совпадают с теми, что указаны в сообщении на бутылке", — добавил специалист.

Письмо было датировано 12 июня 1886 года и сброшено с немецкого корабля "Пола" Фото: X (Twitter)

Издание отмечает, что Рекорд Гиннесса касательно самого старого послания в бутылке ранее составлял 108 лет с момента отправки и до его обнаружения.

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