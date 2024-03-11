Спасала семью от бед: украинка отдала аферистке 1,5 млн гривен за снятие порчи (фото)

Пострадавшая отдала так называемой "провидице" все свои сбережения.

23-летняя жительница Закарпатья стала жертвой аферистки, которая за деньги обещала "отвести от ее семьи беду" и отдала ей 1,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что недавно в полицию Иршавы обратилась 23-летняя девушка. Женщина пожаловалась, что стала жертвой аферистки, которая за деньги обещала избавить ее семью от порчи. Заявительница отдала мошеннице все свои сбережения.

Полицейские начали расследование и выяснили, что потерпевшая наткнулась в интернете на предложение 22-летней пользовательницы, которая якобы снимает "порчу" и помогает решить семейные проблемы. Женщина решила обратиться к так называемой "провидице". Последняя заверила клиентку, что на ее родных наведена порча. В дальнейшем, пообещав решить проблему, она за несколько траншей выманила у потерпевшей 1,5 млн гривен и более 70 граммов ювелирных изделий из золота.

Женщина отдала аферистке 1,5 млн гривен Фото: Нацполиция Украины Девушка якобы платила за ритуалы и обряды Фото: Нацполиция Украины

Злоумышленница просила у потерпевшей деньги то на инвентарь для проведения обрядов, то за проведение ритуалов на кладбище.

Оперативники в течение суток установили местонахождение аферистки, которая находилась в Чернигове, где снимала квартиру. Сотрудники полиции выехали к месту ее жительства, разыскали и задержали злоумышленницу. Следователи провели санкционированные обыски в квартире "провидицы". Были изъяты телефон, банковские карты, квитанции и ювелирные украшения, в том числе принадлежащие потерпевшей.

В квартире нашли вещи потерпевшей Фото: Нацполиция Украины Сотрудники полиции нашли украшения потерпевшей Фото: Нацполиция Украины

Подозреваемую доставили в Закарпатскую область и поместили в изолятор временного содержания. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Фокус сообщал, что начальник полиции извинился за офицеров, которые "списали" 264 тысячи нераскрытых дел. Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о преступлениях так и не были переданы на расследование, так как офицеры присвоили им внутренний код, сославшись на нехватку персонала.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.