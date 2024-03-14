Уже никто не ждал: кот вернулся домой после 7 лет жизни в "колонии" (фото)

Кто-то ухаживал за домашним любимцем, ведь его ухо было подрезано, а хозяйка не делала этого.

Владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Об этой удивительной истории написало издание 9 News.

Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе. Хозяйка думала, что пушистик заблудился в лесу и стал добычей какого-то дикого зверя.

Женщина вместе с соседями сразу начала масштабные поиски пропавшего без вести, даже использовала записи с дронов, но это не принесло результата.

"Я живу возле леса. Подумала, что, возможно, кота схватил койот. Уже потеряла всякую надежду его найти", — говорит Гиллеспи.

Однако в 2024 году Кевин и Лиз снова воссоединились. Как выяснилось, все эти годы кот жил в миле от своего дома в местной "колонии котов". Вероятно, кто-то ухаживал за ним, ведь ухо пушистика было подрезано, а хозяйка не делала этого.

В приюте для животных округа Уокер рассказали, что несколько недель назад к ним поступил телефонный звонок от местного жителя из района Рок Спринг, он сообщил о ребенке, которого покусал кот — им оказался Кевин.

В 2024 году Кевин и Лиз снова воссоединились Фото: North Georgia Animal Alliance

Служба по делам животных установила ловушку, чтобы отловить "злоумышленника", а после этого поместила его на карантин. Когда кота осмотрел ветеринар, оказалось, что у него есть микрочип.

"Не знаю, заметили ли вы, но да, у Кевина немного косые глаза. Я просто сразу поняла, когда увидела его, что это мой малыш", — говорит счастливая хозяйка.

Пользуясь случаем, приют для животных напомнил о важности микрочипирования домашних любимцев. Исследования показывают, что чипированные коты возвращаются к хозяевам в 38,5% случаев, а без маячков — только в 1,8%.

Хозяйка думала, что пушистик заблудился в лесу и стал добычей какого-то дикого зверя Фото: North Georgia Animal Alliance

Напомним, ранее Фокус писал о пропавшем в 2012 году коте по кличке Тоби, который неожиданно вернулся домой накануне Рождества. Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты котов Cats Protection, куда животное принесла жительница городка Бедфорд.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев. К счастью, маячок был.