Яд очень токсичен: смертоносная змея залезла в спальню к 7-летней девочке (видео)

В опубликованном ролике показано, как охотник за змеями находит пресмыкающееся в углу комнаты в пустой сумке для кукол.

Мать Австралии обнаружила смертоносную змею в спальне своей 7-летней дочери и немедленно вызвала на помощь специалистов. Подробнее об этом инциденте написано на странице Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 в Facebook.

Охотник за змеями по имени Гиффо немедленно прибыл в дом в городе Морейфилд и увидел черную рептилию с красноватым брюшком, которая ползала по детской комнате.

На опубликованном видео показано, как специалист находит пресмыкающееся в пустой сумке для кукол в углу помещения, за кроватью.

"Ты прячешься, приятель, а? Он немного протестует из-за того, что его поймали", — говорит мужчина в кадре.

По его словам, яд черных змей с красноватым брюшком очень токсичен и потенциально смертелен, однако в Австралии пока еще не зафиксировано ни одного случая смерти от этого вида рептилий.

Змею отвезли в отдаленную местность и выпустили на волю.

"Очень ядовитая змея найдена в спальне семилетней девочки в Морифилде! Мы отправили Гиффо поймать пресмыкающееся, свернутое калачиком в сумке. Сейчас рептилия вернулась в кустарник", — говорится в описании к ролику.

Пользователи сети поблагодарили специалистов за отличную работу и поделились своими мыслями.

"Кажется, в последнее время очень много змей попадают в дома"

"Он протестует, что его поймали" — это звучит очень смешно"

"О Боже, пожалуйста, не пугай меня каждое утро"

"С ней надо было покончить!"

"Ядовитые змеи имеют право на жизнь так же как и мы"

"Вы хотите, чтобы змея была в безопасности, а ничего, что она могла убить ребенка?"

"Успокойтесь, хорошо, что обошлось без жертв"

Кстати, это уже не первый подобный случай. Ранее жительница города Финикс (штат Аризона, США) обнаружила у входной двери своего дома смертоносную змею. Женщина была шокирована, услышав жужжание пресмыкающегося и срочно позвала на помощь экспертов.

Кроме того, пожарные на Филиппинах поймали огромного питона, который запутался в электрических кабелях на столбе. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как пожарный в паре белых перчаток поднимается по лестнице и с помощью специальной палки осторожно хватает змею за голову.