Редкий случай: ребенок родился с 10-сантиметровым хвостом, растущим из спины (фото)

Педиатр доктор Ли показал в соцсетях удивительные кадры необычного нароста. Примечательно, что это уже не первый подобный случай.

В Китае родился ребенок с четырехдюймовым (10 см) хвостом растущим из спины. Об этом крайне редком случае пишет Metro.

Педиатр доктор Ли показал в соцсетях удивительные кадры после рождения ребенка в детской больнице Ханчжоу. По его словам, необычный нарост, скорее всего, является результатом неполной дегенерации. Он также подозревает, что у ребенка смещен спинной мозг.

Магнитно-резонансная томография спинного мозга (МРТ) позже подтвердила эти подозрения.

Издание уточняет, что смещение спинного мозга — это состояние, при котором спинной мозг аномально прикреплен к окружающим тканям, как правило, в основании позвоночника. В случае перетяжки спинного мозга эти движения ограничены, что может привести к различным неврологическим проблемам.

В соцсетях показали удивительные кадры ребенка с хвостом Фото: AsiaWire

Примечательно, что это не первый случай рождения ребенка с хвостом в Китае. В 2014 году пятимесячный Нуо Нуо родился со spina bifida — врожденным нарушением развития, при котором в позвоночнике образуется брешь. Через несколько дней после рождения его расстроенная мать заметила, что у ребенка появился хвост, который вырос до пяти сантиметров в длину.

Опасаясь за будущее своего сына, мать Нуо Нуо обратилась к хирургам с просьбой найти способ удалить нарост. Однако врачи отказались от операции и сказали, что ничем не могут помочь ребенку, так как хвост связан с его нервной системой и его удаление приведет к необратимым повреждениям.

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