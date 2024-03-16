67-летняя британка может избежать расстрела после 11 лет в камере смертников: что произошло

Линдси Сэндифорд пыталась перевезти через границу кокаин в своем чемодане. Она рассказала, что решилась нарушить закон из-за угроз убить ее сына.

Пожилая женщина из Великобритании после более 10 лет в камере смертников "получила проблеск надежды". Ее историей поделились в материале Daily Mail от 16 марта.

67-летняя Линдси Сэндифорд находится за решеткой на Бали с 2013 года. Ее осудили за попытку провезти в Индонезию партию кокаина на 1,6 миллиона фунтов стерлингов в чемодане.

Однако благодаря введенным в январе законодательным изменениям ее наказание могут заменить на пожизненное заключение. Женщину может спасти от расстрела хорошее поведение за решеткой.

Тюрьма, в которой находится Линдси Сэндифорд Фото: Daily Mail

По словам сокамерниц, Сэндифорд, которую называют "бабушкой", имеет в тюрьме некоторые привилегии. В частности, ей подают еду средней степени прожарки, а также осужденная учит других вязать. Если наказание контрабандистки заменят, адвокаты могут добиться ее возвращения в Великобританию. Там ее, вероятно, выпустят на свободу после отбытого срока.

Сейчас женщина ожидает, когда ее перевезут из камеры на Остров Казни. Ее сокамерница рассказала, что британка "боится смерти, но смирилась с этим". Однако другой заключенный рассказал, что Сэндифорд "враждебно настроена" и выгоняет людей из своей камеры.

Фото Линдси Сэндифорд Фото: Daily Mail Фото Линдси Сэндифорд Фото: Daily Mail

Контрабандистка, которая имеет двух внуков, сидит в "одной из самых суровых тюрем в Индонезии". Когда ее смертную казнь будут исполнять, женщину выведут с другими осужденными и расстреляют в полночь.

По версии Сэндифорд, ее заставили перевозить кокаин угрозами жизни одного из двух сыновей. Несмотря на то, что преступница сотрудничала со следствием, ее приговорили к смертной казни.

Линдси Сэндифорд в молодости Фото: Daily Mail Линдси Сэндифорд в молодости Фото: Daily Mail

Сейчас британка поседела и страдает от артрита, а дни в камере смертников проводит за вязанием. Камеру размером пять на пять метров женщина вынуждена делить еще с четырьмя заключенными. Большинство из них — местные жительницы, наказанные за преступления, связанные с наркотиками.

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