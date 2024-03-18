"Все изменилось в одну ночь": девочка со странным расстройством ест стены, мебель и стекло (фото)

Чтобы отвлечь дочь, мать использует специальные игрушки и еду с интересными текстурами, однако полностью справиться с этой проблемой пока не удается.

25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда, что в Великобритании, вынуждена фактически круглосуточно следить за своей 3-летней дочерью Винтер, которая страдает от редкого расстройства, из-за чего пытается съесть несъедобные вещи. О ее истории написало издание Metro.

Врачи диагностировали у Винтер аутизм и пику в январе 2024 года после того, как мать заметила, как дочь грызет штукатурку со стен, поролон с дивана, фоторамки и даже свою кроватку и одеяло.

"Винтер буквально съедает весь дом. Недавно купили новый диван, так она отгрызла несколько кусков. Может сидеть и есть губку, также разбила около восьми фоторамок и пыталась проглотить стекло. Это при том, что к обычной еде она очень привередлива", — рассказывает Стейси.

По словам женщины, Винтер нормально развивалась до 13 месяцев — ходила и даже пыталась разговаривать, но все изменилось "в одну ночь".

"Она просыпается в 2 часа ночи и начинает есть кроватку и одеяла. Это утомительно — следить за ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но у меня уже сложился хороший распорядок дня, и я понимаю ее потребности", — добавляет мать, которая неоднократно ловила ребенка за поеданием игрушек, растений и воска со свечей.

Винтер нормально развивалась до 13 месяцев — ходила и даже пыталась разговаривать, но все изменилось "в одну ночь" Фото: SWNS

Чтобы отвлечь малыша, мать использует специальные игрушки и еду с интересными текстурами, однако полностью справиться с этой проблемой пока не удается.

"Детям с аутизмом нравятся сенсорные вещи, к которым можно прикоснуться или услышать определенные звуки. Купила для нее макароны разной формы, которые можно потрогать, и жевательные бусы с различными текстурами — это не очень хорошо для нее, но и не крайне опасно. Главное, чтобы она не схватила стекло. Врачи говорят, что мы мало что можем сделать. Просто надо очень внимательно за ней следить", — отмечает Стейси, которая также воспитывает 1-летнюю дочь Эверли.

Британка надеется, что со временем Винтер станет лучше благодаря терапии.

Чтобы отвлечь малыша, мать использует специальные игрушки и еду с интересными текстурами Фото: SWNS

Кстати, пика — заболевание, в результате которого человек испытывает тягу к употреблению несъедобных вещей. Может быть связанным с аутизмом и другими психическими нарушениями.

Напомним, ранее Фокус писал о 65-летнем британце Поле Гилле из города Брэдфорд (графство Западный Йоркшир, Великобритания), который пережил настоящие "эмоциональные горки" из-за поставленного врачами диагноза. В июне 2022 года мужчине сообщили, что он неизлечимо болен, однако потом выяснилось, что это ошибка.

Кроме того, 22-летняя Лорен Монтефуско из Южной Каролины, что в США, страдает от крайне редкого заболевания — аквагенной крапивницы, то есть аллергии на воду. Ее диагноз считается уникальным, поскольку в медицинской литературе описано лишь 37 подобных случаев.