Пугает людей: на "проклятом" озере хотят построить новый парк развлечений (фото)

Многие пользователи соцсетей отметили, что боятся посещать аквапарк на территории водоема, где периодически тонули люди.

В США на "озере с привидениями" Ланьер появится новая "водная горка", несмотря на опасения общественности по поводу 216 жутких смертей, произошедших там за последние годы. Об этом пишет Daily Star.

Новый аквапарк откроется на водоеме в штате Джорджия, который, как говорят, населен привидениями. Местные жители называют водохранилище проклятым, ведь оно было сделано на месте бывшего захоронения. Предположительно там произошло 140 смертей от утопления в период с 1994 по 2022 год.

Теперь на вершине озера расположен аквапарк, который, по словам представителей Margaritaville at Lake Lanier Islands, должен представить первую в Джорджии адреналиновый аттракцион с водными горками. По словам сотрудников парка, он перевернет представление о водных развлечениях.

"Эта грандиозная инвестиция знаменует собой самое значительное расширение Margaritaville at Lanier Islands за последние десятилетия, добавляя к аквапарку крупнейший в Джорджии комплекс водных горок, который в 2024 году будет насчитывать в общей сложности 15 горок", — руководство подтвердило информации о строительстве.

Водные горки в Margaritaville at Lake Lanier Islands Фото: Margaritaville at Lanier Islands

Однако пользователи соцсетей выразили свою обеспокоенность по поводу такого расширения и напомнили потенциальным посетителям, что парк был построен там, где погибли 216 человек. До этого на протяжении большей части начала 20 века здесь находились захоронения.

"У него действительно есть призрачная история, потому что раньше это была процветающая черная община. Тогда власти сказали, а что если мы затопим его и сделаем вместо него озеро? Так они и поступили. И теперь там погибли сотни людей. А теперь они говорят: "Знаете, что бы здесь было круто? Водная горка!" — писал один из них.

Людей пугает "проклятое озеро" Фото: Margaritaville at Lanier Islands

Озеро, которое в 1956 году появилось Инженерным корпусом армии США, имеет площадь более 38 000 акров и принимает несколько миллионов посетителей в год.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.