Друг убедил: студент ампутировал ноги, чтобы получить 1,3 миллиона долларов страховки

Когда молодой человек обратился в больницу, то медработники сразу разоблачили обман, заметив симметричные повреждения на его ногах.

23-летнего студента из Тайваня арестовали по подозрению в организации мошеннической схемы, чтобы незаконно получить страховую выплату в размере $1,3 млн. Парень якобы умышленно обморозил себе ноги, что привело к дальнейшей ампутации обеих конечностей, пишет издание Business Insider.

Студент, который фигурирует в материалах дела под фамилией Чжан, прислушавшись к своему школьному другу Ляо, держал ноги в ведре с сухим льдом более 10 часов. Это вызвало настолько тяжёлые обморожения, что молодому человеку понадобилась двойная ампутация ниже голени.

Как выяснило следствие, 23-летний Ляо убедил товарища пойти на эту аферу после того, как сам понес значительные финансовые убытки от торговли криптовалютой.

Заключив ряд дорогих страховых полисов на случай несчастных случаев, ночью 26 января 2023 года Ляо и Чжан долго катались по Тайбэю на мотоцикле, чтобы инсценировать обморожение во время езды.

Когда студент обратился в больницу, то медработники сразу разгадали обман, заметив симметричные повреждения на ногах пациента без следов обуви или носков. К тому же погодные условия той ночью не могли стать причиной естественного обморожения.

"Такие тяжелые обморожения, требующие ампутации конечностей, невозможны в субтропическом Тайване из-за природного климата", — подчеркнули сотрудники прокуратуры.

В ходе расследования полиция нашла то самое ведро для обморожения ног, коробку сухого льда, страховые документы, мобильные телефоны и планшет. 17 января Ляо и Чжан были арестованы за мошенничество и нанесение тяжких телесных повреждений. Накануне студент успел получить $7200 в одной из страховых компаний, но эти деньги подлежат конфискации.

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