Загадочная леди: строители нашли "голову женщины" возрастом почти 2000 лет (фото)

Вероятно, статую приобрел для своей коллекции граф Эксетер Браунлоу Сесил — он был заядлым путешественником и коллекционером искусства.

Во время ремонтных работ на территории усадьбы XVI века Burghley House в Питерборо (Великобритания) строители нашли две части уникальной мраморной статуи, которая, по оценкам специалистов, датируется 1-2 веком нашей эры. Об этом сообщает издание CNN.

Первую часть скульптуры, голову загадочной римской леди, обнаружил в прошлом году водитель экскаватора Грегом Кроули.

"Я пережил настоящий шок, когда ковш экскаватора перекатился через большой камень, и раскрыл лицо. Не мог поверить, когда мне сказали, что это римская мраморная статуя", — сказал Кроули в комментарии для Burghley House.

Через две недели неподалеку раскопали еще один бюст, который, вероятно, был частью первой находки. После тщательной очистки и исследования оба фрагмента удалось собрать воедино.

Эксперты заметили важную деталь — к статуе был прикреплен железный штифт, который позволял экспонировать ее на постаменте. Это приспособление использовали итальянские торговцы антиквариатом в конце 18 века, когда продавали объекты искусства аристократам, путешествовавшим по Италии.

После тщательной очистки и исследования оба фрагмента скульптуры удалось собрать воедино Фото: Burghley House

Вероятно, статую приобрел для своей коллекции граф Эксетер Браунлоу Сесил — он унаследовал титул в 1754 году и был заядлым путешественником и коллекционером искусства.

Однако остается загадкой, как бесценный артефакт оказался под землей на автостоянке имения. Есть несколько версий — начиная от обычной кражи вплоть до того, что кто-то просто выбросил статую.

Напомним, ранее Фокус писал, что пенсионерка Энн Пинчер в 1950 году приобрела у своих друзей-антикваров вазу за символическую на то время сумму в 25 фунтов (эквивалент 786 фунтов по нынешнему курсу), однако даже не догадывалась, сколько ее покупка стоит на самом деле.

Кроме того, 21-летний Аарон Гибсон из шотландского города Далбитти нашел в своем саду бомбу времен Второй мировой войны. Увидев снаряд, мужчина сразу позвонил сотрудникам полиции, которые вызвали команду специалистов по обезвреживанию взрывчатки и саперов Королевского военно-морского флота.