"Не могла поверить": мать родила двух детей с разницей в чуть больше года (фото)

Оба мальчика появились на свет при довольно драматических обстоятельствах.

36-летняя Карен Паттерсон из Норвича (Великобритания) пережила крайне сложные испытания, родив двух недоношенных сыновей с разницей чуть больше года. Подробнее об этой истории пишет издание New York Post.

В октябре 2021 года Карен и ее 37-летний партнер Ли Грин были "на седьмом небе от счастья", узнав о первой беременности. Однако вскоре женщина почувствовала первые тревожные симптомы.

"У меня было много выделений, поэтому мы с Ли решили обследоваться", — вспоминает Паттерсон.

Позже в больнице им сообщили неприятную новость — на 27 неделе беременности у Карен отошли воды. 7 марта 2022 года она родила первенца Хантера, который весил всего два килограмма.

Следующие три месяца семья провела в отделении интенсивной терапии, пока новорожденный малыш боролся с сепсисом, менингитом и хроническим заболеванием легких.

"Это было самое тяжелое время в моей жизни. Он дышал с помощью кислородной маски в течение шести недель", — добавляет Карен.

7 марта 2022 года Карен родила первенца Хантера, который весил всего два килограмма Фото: SWNS

Лишь спустя пять месяцев после того, как малыша привезли домой здоровым, женщина неожиданно узнала о второй беременности.

"Мы не могли поверить, что это может случиться так скоро, ведь даже не пытались и были очень взволнованы", — поделилась она.

Сначала беременность проходила идеально, впрочем, на шестом месяце у матери начались острые боли в животе и, как выяснилось, это снова были преждевременные роды.

21 января 2023 года она родила недоношенного сына Джесси. У младенца обнаружили нижнюю непроходимость кишечника, поэтому ему пришлось несколько месяцев провести в больнице, борясь за свою жизнь, но, к счастью, угроза миновала.

"Хантер познакомился со своим братом на его первый день рождения, и с тех пор они неразлучны", — говорит Паттерсон.

Сейчас оба мальчика здоровы и полны энергии.

Сейчас оба мальчика здоровы и полны энергии Фото: SWNS Сейчас оба мальчика здоровы и полны энергии

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