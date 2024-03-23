"Лучше не знать": что на самом деле слышат люди, когда включается звук дождя (видео)

Неожиданное открытие удивило пользователей TikTok. Они заверили, что отныне не смогут слушать тематические треки.

Людям, которые борются с бессонницей и любят слушать успокаивающие "звуки дождя" в приложениях вроде Calm или Spotify, придется по-новому переосмыслить эти аудиотреки. Недавно эксперт по звуковым эффектам из Чикаго (США) на своей странице в TikTok раскрыл неожиданную правду о том, как они на самом деле записываются.

В вирусном ролике мужчина с микрофоном и диктофоном стоит на кухне возле сковородки, в которой жарится курица, чтобы зафиксировать звук, похожий на шум дождя.

"Почти каждый подобный звук в кино и на телевидении — это на самом деле звук жарки. Легче записать, как жарится курица, чем намочить микрофоны на улице под дождем", — пояснил специалист, на страницу которого подписалось более 34 тысяч человек.

Он часто делится крутыми звуковыми эффектами в кинематографе и телевидении, о которых, по его твердому убеждению, никто не знает.

Неожиданное открытие шокировало пользователей TikTok. Они заверили, что отныне не смогут слушать тематические треки без мыслей о еде.

"Ну, теперь все испорчено", "Получается, что я засыпаю под звук жарки курицы на YouTube каждую ночь", "Смотреть телевизор — это не веганство?", "Лучше этого не знать", — пишут юзеры в комментариях под видео.

Кстати, мастера часто создают реалистичные звуки, манипулируя предметами быта, тканями и другими материалами. Например, кокосовые орехи очень хорошо имитируют цокот лошадиных копыт.

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