Залез не через рот: врачи нашли в теле мужчины 30-сантиметрового живого угря (фото)

Операция по удалению существа из организма пациента была крайне опасной из-за высокого риска инфицирования.

Работникам районного медицинского центра Хайха в провинции Куангнинь (Вьетнам) пришлось провести сложную операцию, чтобы спасти жизнь 34-летнего мужчины, который обратился к ним с невыносимой болью в животе. После обследования врачи обнаружили в теле пациента длинное живое существо. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Проведя рентген и УЗИ, хирурги начали операцию и были поражены, что инородным предметом оказался 30-сантиметровый угорь. Быстро, но осторожно вынув существо, врачи приступили к следующему этапу операции — удалению некротизированного участка толстой кишки. Эта процедура была крайне опасной из-за близости к прямой кишке и высокого риска инфицирования.

К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно, и состояние пациента удалось стабилизировать: после процедуры он чувствовал лишь незначительный дискомфорт, но оставался под пристальным наблюдением медперсонала.

К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно, и состояние пациента удалось стабилизировать Фото: District Medical Center

Вьетнамец так и не смог дать четкого ответа, как огромный угорь оказался в его желудке. Врачи предполагают, что животное проникло в толстую кишку через анус, прогрызло стенку кишечника и попало в брюшную полость. Однако специалисты были крайне удивлены, что угорь до сих пор был живым.

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