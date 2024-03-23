"Объяснить невозможно": в результате пожара сгорели все книги, кроме Библии (фото)

Большинство горожан верит, что это еще одно неопровержимое доказательство существования Всевышнего.

В гватемальском городе Чикимула произошел необычный случай, который горожане называют настоящим чудом и еще одним доказательством существования Всевышнего. Подробнее об этом написал таблоид Metro.

Сообщается, что в местном книжном магазине La Milita рано утром вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли спасатели, они смогли оперативно потушить огонь и не допустить распространения пламени на соседние здания.

При осмотре последствий пожара внутри книжного магазина пожарные заметили удивительную вещь: стихия уничтожила практически все издания, оставив невредимыми лишь Библии.

Для многих "чудесное" спасение священных книг стало доказательством божественного вмешательства. Один из спасателей даже процитировал своего коллегу, который назвал это невероятной силой Слова Божьего.

"Серьезно. Священное Писание уцелело в пожаре — это нельзя ни отрицать, ни объяснить", — сказал он.

Стихия уничтожила практически все издания, оставив невредимыми лишь Библии Фото: Facebook

Местные жители начали активно комментировать событие в социальных сетях. Большинство из них также верит, что это еще одно неопровержимое доказательство существования Всевышнего и его покровительства.

Кто-то даже пожелал владельцам магазина укрепиться духом после значительных материальных потерь.

"Слово Божье всегда побеждает. Пусть Бог властвует над всем и позволит владельцам магазина оправиться от потерь", — прокомментировал событие один из местных жителей.

Масштабный пожар в книжном магазине La Milita Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о библиотекарше Молли Рипортелла из американского города Вествуд (штат Нью-Джерси), которая предложила необычный способ, как помочь жертвам домашнего насилия убежать от своих обидчиков. Женщина додумалась прятать мобильные телефоны и информацию о центрах социальной поддержки внутри библиотечных книг на абонементе.

Кроме того, Оливер Джеймс из США, который признался, что не умеет читать, стал мотивационным лидером для тысяч людей, потерявших веру в себя. Мужчина завоевал миллионную аудиторию на своей странице в TikTok.