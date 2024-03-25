Модница нашла в секонд-хенде неожиданные вещи стоимостью в тысячи долларов (видео)

Сидни Зора поделилась своим опытом в выборе вещей, которые продаются уже не первый раз. Девушка рассказала о дизайнерских сумках и других аксессуарах.

Любительница модных вещей и создательница контента Сидни Зора думает, что нашла самый шикарный магазин в мире. Девушка обнаружила несколько дизайнерских вещей в отделе сумок и решила поделиться этой находкой со своими зрителями в TikTok.

Интерес к потенциалу магазинов эконом-класса очень велик. Их магия заключается в том, что человек никогда не знает, что можешь найти. Иногда, если оказаться в нужном магазине в нужное время, то можно получить даже дизайнерские вещи, которые просто лежат на полках.

Так случилось с Сидни, которая рассказала о своем любимом магазине. В этом секонд-хенде, который находится в Торонто (Канада) девушка часто находит модные и качественные вещи. По ее словам, это самый шикарный в мире магазин. Именно в нем Синди недавно нашла несколько сумок, которые привлекли ее внимание.

Девушка сначала настороженно относилась к покупкам в таких магазинах, но со временем научилась разбираться в вещах.

"Я всегда думала, что в магазине все поддельное, особенно сумки. Но здесь действительно есть люди, которые приходят и отдают дизайнерские вещи", — говорит она.

Синли купила себе шубу из искусственного меха Фото: Tiktok/sydneezora

Опыт подсказал Синди ей, что магазин в Торонто, является тем, в который стоит приходить, если люди хотят получить выгодную покупку. Именно в нем она нашла несколько впечатляющих дизайнерских сумок, но их происхождение поначалу было неясно.

Среди "подделок" были сумки Dior и холдеры Louis Vuitton, которые, по ее признанию, заставили ее гадать об их подлинности. Также она упустила сумку Coach, которая выглядела как настоящая. Ее подруга увидела ее первой и не собиралась выпускать из рук. Однако в тот день девушка нашла еще много вещей, которые ей понравились, включая шубу из искусственного меха и различные аксессуары.

Зрители, которые посмотрели ее ролик, отметили, что сумка Coach выглядит подлинной. Они порассуждали и о других покупках и самом магазине.

"Сумка Coach определенно 2008 года. У меня есть сумки с такой же подкладкой", "Винтажная сумка Louis Vuitton просто прекрасна", "Louis Vuitton ненастоящая, потому что логотипы перевернуты на противоположной стороне", "Что? Срочно бронирую билет в Торонто", — писали они.

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