"Без особого порядка": женщина рассказала, как быстро похудеть и обрести пресс (фото)

Шеннон Коллинз поведала о том, как сильно изменилась ее жизнь после отказа от вредных привычек. Женщина смогла взять себя в руки и теперь помогает другим людям.

44-летняя Шеннон Коллинз, известная также как "Медсестра тренажерного зала" в Instagram, часто делится в сети советами по фитнесу. Недавно она раскрыла свои главные секреты, которые могут помочь людям привести себя в тонус и чувствовать себя превосходно. Об этом пишет Daily Star.

В 35 лет женщина выглядела совершенно по-другому, поскольку в то время не следила за своим питанием. Она призналась, что почти каждый день перекусывала пиццей на вынос и несколько раз в неделю выпивала полбутылки вина. Недавно Шеннон рассказала о том, как сильно изменилась ее жизнь после отказа от вредных привычек. По ее словам, ей пришлось научиться быть более последовательной и делать то, что действительно способствовало бы ее прогрессу.

Это включало в себя составление графика тренировок, отслеживание прогресса и отказ от выполнения того, что ей не нравилось, будь то определенные упражнения или употребление определенных продуктов.

Шеннон рассказала о том, как сильно изменилась ее жизнь после отказа от вредных привычек Фото: thegymnurse/Instagram

Огромную пользу женщине также принесли продукты, от которых она получала удовлетворение, и заготовка еды. Кроме того, Шеннон сказала, что не стоит доводить все до крайности — будь то упражнения или диета. Также нужно строить реалистичные ожидания и ставить перед собой небольшие цели, чтобы со временем достичь желаемого результата.

"Без особого порядка! Главное — настроить себя на успех, а также не ставить себя в положение, когда вы будете унывать и разочаровываться. Это происходит благодаря реалистичным ожиданиям и разумным целям. Взваливать на свои плечи весь мир, а потом расстраиваться, когда что-то не получается, — это несправедливо по отношению к вам. Разочарование приводит к тому, что вы сдаетесь и бросаете дело. Уход от дел не приблизит нас к тому месту, где мы хотим быть. Большая часть моей уверенности и успеха была достигнута благодаря тому, что я выполняла данные себе обещания. Это произошло благодаря тому, что я не поднимала планку слишком высоко и ставила перед собой небольшие достижимые цели. Я не стала делать все сразу", — написала женщина в Instagram.

Шеннон отметила, что такие цели, как "мне нужно сбросить 9 кг до", не принесут пользы, а также могут установить нереалистичные ожидания. Она добавила, что нужно заниматься с партнером или тренером, который будет поддерживать и избавит вас от временных рамок.

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