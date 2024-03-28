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МирФан

"Без особого порядка": женщина рассказала, как быстро похудеть и обрести пресс (фото)

Женщина дала совет как быстро похудеть, лишний вес, накачать пресс, занятия фитнесом, диета, правильное питание, здоровье
Фото: thegymnurse/Instagram | Шеннон Коллинз в 44 года выглядит лучше, чем в 35

Шеннон Коллинз поведала о том, как сильно изменилась ее жизнь после отказа от вредных привычек. Женщина смогла взять себя в руки и теперь помогает другим людям.

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44-летняя Шеннон Коллинз, известная также как "Медсестра тренажерного зала" в Instagram, часто делится в сети советами по фитнесу. Недавно она раскрыла свои главные секреты, которые могут помочь людям привести себя в тонус и чувствовать себя превосходно. Об этом пишет Daily Star.

В 35 лет женщина выглядела совершенно по-другому, поскольку в то время не следила за своим питанием. Она призналась, что почти каждый день перекусывала пиццей на вынос и несколько раз в неделю выпивала полбутылки вина. Недавно Шеннон рассказала о том, как сильно изменилась ее жизнь после отказа от вредных привычек. По ее словам, ей пришлось научиться быть более последовательной и делать то, что действительно способствовало бы ее прогрессу.

Это включало в себя составление графика тренировок, отслеживание прогресса и отказ от выполнения того, что ей не нравилось, будь то определенные упражнения или употребление определенных продуктов.

Женщина дала совет как быстро похудеть, лишний вес, накачать пресс, занятия фитнесом, диета, правильное питание, здоровье Fullscreen
Шеннон рассказала о том, как сильно изменилась ее жизнь после отказа от вредных привычек
Фото: thegymnurse/Instagram

Огромную пользу женщине также принесли продукты, от которых она получала удовлетворение, и заготовка еды. Кроме того, Шеннон сказала, что не стоит доводить все до крайности — будь то упражнения или диета. Также нужно строить реалистичные ожидания и ставить перед собой небольшие цели, чтобы со временем достичь желаемого результата.

"Без особого порядка! Главное — настроить себя на успех, а также не ставить себя в положение, когда вы будете унывать и разочаровываться. Это происходит благодаря реалистичным ожиданиям и разумным целям. Взваливать на свои плечи весь мир, а потом расстраиваться, когда что-то не получается, — это несправедливо по отношению к вам. Разочарование приводит к тому, что вы сдаетесь и бросаете дело. Уход от дел не приблизит нас к тому месту, где мы хотим быть. Большая часть моей уверенности и успеха была достигнута благодаря тому, что я выполняла данные себе обещания. Это произошло благодаря тому, что я не поднимала планку слишком высоко и ставила перед собой небольшие достижимые цели. Я не стала делать все сразу", — написала женщина в Instagram.

Шеннон отметила, что такие цели, как "мне нужно сбросить 9 кг до", не принесут пользы, а также могут установить нереалистичные ожидания. Она добавила, что нужно заниматься с партнером или тренером, который будет поддерживать и избавит вас от временных рамок.

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