"Без особливого порядку": жінка розповіла, як швидко схуднути і знайти прес (фото)

Шеннон Коллінз розповіла про те, як сильно змінилося її життя після відмови від шкідливих звичок. Жінка змогла взяти себе в руки й тепер допомагає іншим людям.

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44-річна Шеннон Коллінз, відома також як "Медсестра тренажерного залу" в Instagram, часто ділиться в мережі порадами щодо фітнесу. Нещодавно вона розкрила свої головні секрети, які можуть допомогти людям привести себе в тонус і почуватися чудово. Про це пише Daily Star.

У 35 років жінка мала зовсім інший вигляд, оскільки на той час не стежила за своїм харчуванням. Вона зізналася, що майже щодня перекушувала піцою на винос і кілька разів на тиждень випивала півпляшки вина. Нещодавно Шеннон розповіла про те, як сильно змінилося її життя після відмови від шкідливих звичок. За її словами, їй довелося навчитися бути більш послідовною і робити те, що дійсно сприяло б її прогресу.

Це охоплювало складання графіка тренувань, відстеження прогресу і відмову від виконання того, що їй не подобалося, чи то певні вправи, чи то вживання певних продуктів.

Шеннон розповіла про те, як сильно змінилося її життя після відмови від шкідливих звичок Фото: thegymnurse/Instagram

Величезну користь жінці також принесли продукти, від яких вона отримувала задоволення, і заготівля їжі. Крім того, Шеннон сказала, що не варто доводити все до крайності — чи то вправи, чи то дієта. Також потрібно будувати реалістичні очікування і ставити перед собою невеликі цілі, щоб з часом досягти бажаного результату.

"Без особливого порядку! Головне — налаштувати себе на успіх, а також не ставити себе в становище, коли ви сумуватимете і розчаровуватиметеся. Це відбувається завдяки реалістичним очікуванням і розумним цілям. Звалювати на свої плечі весь світ, а потім засмучуватися, коли щось не виходить, — це несправедливо щодо вас. Розчарування призводить до того, що ви здаєтеся і кидаєте справу. Відхід від справ не наблизить нас до того місця, де ми хочемо бути. Більша частина моєї впевненості й успіху була досягнута завдяки тому, що я виконувала дані собі обіцянки. Це сталося завдяки тому, що я не підіймала планку занадто високо і ставила перед собою невеликі досяжні цілі. Я не стала робити все відразу", — написала жінка в Instagram.

Шеннон зазначила, що такі цілі, як "мені потрібно скинути 9 кг до", не принесуть користі, а також можуть встановити нереалістичні очікування. Вона додала, що потрібно займатися з партнером або тренером, який буде підтримувати й позбавить вас від часових рамок.

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