Забавная выдра увлеклась иллюзией воды, но ей не удалось напиться (видео)

Забавные ролики с этими выдрами весьма популярны в сети и пользователи с удовольствием постоянно ждут новые.

В Японии хозяин выдр с забавными кличками Котаро и Хана решил проверить, как животное реагирует на оптические иллюзии. Он снял поведение своих любимиц и выложил их в собственном канале на YouTube.

На видео видно, как выдра пытается залезть мордой в аппарат с антигравитационной иллюзией падения воды и никак не может напиться. Животное то так, то сяк залазило в отверстие, но у него ничего не получалось. За попытки хозяин наградил выдру лакомством.

Ролики с этими выдрами весьма популярны в сети и пользователи с удовольствием постоянно ждут новые.

Ранее сообщалось, что в Черкассах пес по имени Рекс нашел семью. Животное в течение восьми лет жило на берегу Днепра, надеясь на возвращение своего хозяина-рыбака, который погиб.

Напомним, что в США мужчина поймал огромного веслоноса и побил два рекорда. Рыба весила более 74 килограммов, что на 11 килограммов больше предыдущего наивысшего достижения в штате. Также мужчина побил и мировой рекорд, поскольку его рыба оказалась на 368 граммов тяжелее.